استعدادیابی و لیگ قوی حلقه گم شده موفقیت تیم های ملی بانوان هستند

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از فدراسیون فوتبال، مرتضی محصص، رئیس کمیته فنی و توسعه فوتبال گفت: به نظر من تحول بزرگی در فوتبال بانوان رخ داده و واقعیت است که اکنون دیگر مقابل تیم‌های بزرگی زنگ تفریح نیستیم و نتایجی که کسب می‌کنیم مطلوب است.

وی در ادامه بیان کرد: درست است که مقابل کره جنوبی بازی را واگذار کردیم اما نباید فراموش کنیم که یکی از تیم‌های قدر دنیاست. بازی‌های تدارکاتی، استعدادیابی، لیگ مستمر، برنامه‌های مختلف بسیار مطلوب باعث شده تا اکنون یکی از برترین‌های آسیا در بخش بانوان باشد.

وی در ادامه افزود: مسئله استعدادیابی و لیگ دو حلقه گم شده در فوتبال بانوان است که باید به صورت جدی و در سطح حرفه‌ای به آن بپردازیم. ما در این زمینه هر دو را داریم اما باید کیفیت این دو را بالا ببریم.

محصص درباره شرایط عدم صعود تیم ملی فوتبال دختران زیر ۱۹ سال گفت: طبیعت فوتبال همین است. متأسفانه این اتفاق رخ داد و تیم صعود نکرد. اما فراموش نکنیم که مقابل ویتنام و کره جنوبی، حتی لبنان عملکردمان فوق العاده بوده است و فوتبال خوبی را به نمایش گذاشتند.

رئیس کمیته فنی و توسعه فوتبال در پایان گفت: در بخش پایه و استعدادیابی باید قوی‌تر عمل کرد تا بتوانیم در آینده شاهد موفقیت‌های بیش از پیش باشیم.