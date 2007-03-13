گامهای بلند پژوهشگران حوزوی برای تحقق نهضت تولید علم

تدوین شاخصهای نیازسنجی فعالیتهای پژوهشی حوزوی

مدیر کل نظارت و ارزیابی معاونت پژوهشی حوزه علمیه قم در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر گفت : این اداره کل در سال آینده علاوه بر پیگیری فعالیتهای جاری خود 16 برنامه پیشنهادی را ارائه کرده است. این برنامه ها پس از تصویب در شورای معاونین حوزه علمیه قم، هم اکنون مراحل تصویب در شورای عالی را گذرانده و در صورت تصویب برنامه و تعیین بودجه مناسب در سال آینده اجرایی خواهد شد.

عماد افزود: تدوین معیارهای نیازسنجی، اولویت یابی و تعیین اولویت های پژوهشی حوزه علمیه، ساماندهی نشریات حوزوی و استانداردسازی نشریات تخصصی و همچنین مطالعه و تدوین شاخص های اعتبار بخشی مراکز و موسسات پژوهشی حوزوی از مهمترین فعالیتهای این اداره کل درسال جاری بوده که هم اکنون تعیین شاخص های استانداردسازی نشریات تخصصی حوزوی و موسسات پژوهشی حوزوی تدوین و برای تصویب به شورای معاونین حوزه ارسال شده است.

وی افزود: ادامه بررسی کلان طرح نظام جامع ارزیابی پژوهشی حوزه علمیه، تدوین نسخه دوم شاخص های اعتبار بخشی مراکز پژوهشی، تدوین شاخص های نیازسنجی و اولویت گذاری فعالیتهای پژوهشی حوزه و انجام مطالعات مقدماتی ارزیابی علوم حوزوی از دیدگاه پژوهشی از برنامه های اداره کل نظارت و ارزیابی معاونت پژوهشی حوزه علمیه قم خواهد بود.

مدیر کل نظارت و ارزیابی معاونت پژوهشی حوزه علمیه قم گفت : ساماندهی نشریات علمی و تخصصی حوزوی همراه با تدوین نسخه دوم شاخص ها و استانداردسازی مقالات و نشریات حوزوی و بررسی آسیب شناسی نشریات با راه اندازی 11 کارگروه ارزیابی نشریات علمی و حوزوی همراه با تشکیل کمیسیون نشریات تخصصی حوزوی با هدف تعیین اعتبار بخشی علمی به این گروه از نشریات از فعالیتهای دیگراین دفتر خواهد بود.

طراحی شیوه نامه صدور مجوز واحدهای پژوهشی حوزوی

وی افزود: طراحی شیوه نامه اعطای مجوز تاسیس واحدهای پژوهشی حوزوی، انجام مطالعات مقدماتی ارزیابی علوم حوزوی، شناسایی راهکارهای بهره گیری حداکثری از دروس خارج فقه و اصول با هدف ارتقای پژوهش در حوزه، احصای نهایی فعالیتهای پژوهشی حوزوی و تعیین شاخص های هر کدام از این فعالیتها به همراه مطالعه تطبیقی قوانین و مقررات پژوهشی موجود در حوزه و مراکز آموزش عالی کشور از دیگر فعالیتهای این دفتر در سال آینده خواهد بود.



تدوین شاخصهای نظام پژوهشی

مدیر اداره پژوهش معاونت پژوهشی حوزه علمیه قم در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این خبر گفت: در سال جاری تدوین نظام آموزشی مقطع سطح حوزه از جهت پژوهش به اتمام رسید و تلاش خواهد شد که فاز اول این ارزیابی در سال آینده اجرا شود. همچنین طرح تاسیس کتابخانه تخصصی پژوهشی و پیرا پژوهشی مراحل نهایی خود را طی کرده و تا پایان سال جاری در قم افتتاح خواهد شد.

حجت الاسلام ساجدی گفت: تدوین فاز دوم ارزیابی نظام آموزشی سطح حوزه با هدف تکمیل و توسعه این فعالیت، بررسی و ارزیابی وضعیت موجود پژوهش در حوزه و تدوین شاخص ها و معیارهای نظام پژوهشی مطلوب با برگزاری جلسات کارشناسی با هدف طراحی نظام پژوهشی از فعالیتهای اداره پژوهش در سال آینده خواهد بود.

تدوین اولین فرهنگ واژگان پژوهشی

وی افزود: تدوین اولین فرهنگ واژگان پژوهشی و پیراپژوهشی نیز از برنامه های سال آینده این اداره است که در فاز اول آن 500 واژه تالیف خواهد شد. مطالعه مقدماتی در زمینه توسعه علوم اسلامی و حوزوی و تجهیز و تکمیل کتابخانه تخصصی پژوهشی نیز از فعالیتهای سال آینده خواهد بود.

مدیر اداره پژوهش معاونت پژوهشی حوزه علمیه قم گفت: برنامه های سال 86 این اداره، پس از تصویب در شورای معاونین مرکز مدیریت حوزه علمیه قم برای تایید نهایی به شورای عالی حوزه ارسال شده و برای اجرای این برنامه در انتظار تصویب این فعالیتها در سال آینده در شورای عالی حوزه هستیم.

ایجاد صندوق حمایت از پژوهشگران حوزوی

مدیر دفتر خدمات پژوهشی و اطلاع رسانی معاونت پژوهشی حوزه علمیه قم در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر گفت: تاسیس بانک اطلاعات دانشوران حوزوی دارای بیوگرافی علمی پژوهشگران حوزه علمیه به همراه معرفی مجموعه آثار و فعالیتهای پژوهشی و تشکیل کارگاههای روش شناسی مطالعات دینی برای عموم طلاب حوزه علمیه قم با تاکید بر طلاب دانش پژوه در مقطع سطح سه (کارشناسی ارشد) و چهار (دکترا) از برنامه های این مدیریت در سال آینده خواهد بود.

حجت الاسلام سید محمد جواد حسینی کاشانی افزود: طرح تاسیس موزه اسناد روحانیت با همکاری سازمانها و نهادها، طرح تجلیل از فرزانگان حوزوی و تشکیل صندوق حمایت از روحانیون و طلاب پژوهشگران با هدف حمایت مالی از پژوهشگران و مراکز پژوهشی حوزوی و حمایت از طرحهای تحقیقاتی در حوزه علوم انسانی نیز از برنامه های دیگر مدیریت خدمات پژوهشی است.

تاسیس موزه اسناد روحانیت

وی افزود: در سال آینده مراحل تالیف 11 شناسه در این مدیریت ادامه یافته یا آغاز خواهد شد، معرفی کتابخانه های عمومی و تخصصی قم ، کتاب راهنمای اسناد روحانیت و حوزه علمیه، تدوین شناسه حوزه های علمیه خواهران و برادران سراسر کشور به همراه معرفی کامل فعالیتها و امکانات با معرفی 500 حوزه علمیه از فعالیتهای دیگر خواهد بود.

حسینی کاشانی گفت: تالیف کتابنامه نگارش پایان نامه نیز با هدف ایجاد وحدت رویه علمی در تالیفات پایان نامه های تخصصی از دیگر فعالیتهای این دفتر است که در سال اینده منتشر خواهد شد، تدوین شناسه آشنایی با کتابخانه های الکترونیکی به همراه راهنمای استفاده و بهره برداری، تالیف کتابنامه پژوهش، تدوین شناسه معرفی نرم افزارهای اسلامی و مراکز پژوهشی کشور از دیگر برنامه های این دفتر است .

وی گفت : تالیف شناسه پایان نامه های حوزوی شامل کلیه پایان نامه های تخصصی سطح سه (کارشناسی ارشد) و چهار (دکتری) تالیف شده در حوزه علمیه قم یا مراکز علمی و پژوهشی وابسته به آن، همچنین تالیف شناسه کتابهای تخصصی تالیف شده توسط پژوهشگران یا فارغ التحصیلان نیز در سال آینده آغاز خواهد شد.

مدیر دفتر خدمات پژوهشی و اطلاع رسانی معاونت پژوهشی حوزه علمیه قم گفت : با توجه به توسعه آموزشهای پژوهش محور در حوزه های علمیه طرح تجهیز ، تکمیل و راه اندازی کتابخانه های حوزه های علمیه برادران در سراسر کشور نیز تدوین شده که امیداویم در سال آینده مراحل اجرایی خود را آغاز کند.این برنامه های پس از تصویب در شورای معاونین مرکز مدیریت حوزه علمیه قم برای تایید نهایی و اختصاص بودجه های مناسب به شورای عالی حوزه ارسال شده که هم اکنون در حال بررسی در این شورا است.

تدوین آیین نامه حمایت از پایان نامه های حوزوی

تدوین نظام اطلاع رسانی پژوهشی حوزه های علمیه، برگزاری مسابقات علمی طلاب و طراحی آیین نامه حمایت از پایان نامه های حوزوی از مهمترین برنامه های اداره کل امور پزوهشی معاونت پژوهش حوزه در سال آینده اعلام شد.

مدیر کل امور پژوهشی مرکز مدیریت حوزه علمیه قم در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر گفت: برنامه های سال آینده این اداره کل در دو قالب برنامه های در دست اقدام و فعالیتهای پیشنهادی تنظیم شده است و هم اکنون برای تصویب نهایی در اختیار شورای عالی حوزه قرار دارد.

حجت الاسلام رفیعی افزود: ادامه انتشار نشریه خشت اول دفتر طلاب جوان؛ برگزاری کارگاههای پژوهشی برای طلاب ، حمایت از پژوهش های برتر در مرحله تولید علم به همراه اجرای فوق برنامه های پژوهشی در مدارس علمیه برخی از فعالیتهای این اداره کل در سال جاری بوده که در سال 86 نیز ادامه خواهد یافت.

وی افزود: برگزاری کرسی های مناظره، نقد و نظریه پردازی، حمایت از مراکز ، پژوهشگران و پژوهش های برتر با محوریت تولید علم و تکمیل آرشیو اطلاع رسانی به همراه انجام مطالعات بنیادین در حوزه تولید تولید اندیشه نیز برخی از فعالیتها بوده که در سال آینده نیز ادامه خواهد داشت.

مدیر کل امور پژوهشی مرکز مدیریت حوزه علمیه قم گفت : تاسیس و راه اندازی دفاتر پژوهشی مدارس علمیه، تعیین اولویت های حمایت از نگارش پایان نامه های علمی حوزه همراه با تدوین آیین نامه مرتبط ، برگزاری همایش طلاب ممتاز سطح یک و مساله پژوهش نیز در دستور کار این اداره کل در سال آینده قرار گرفته است.

وی افزود: تهیه بروشورهای پژوهشی برای طلاب، برگزاری مسابقات علمی طلاب به صورت آزمایشی، طراحی اهداف و سیاستهای کلان دفاتر پژوهشی و طراحی سازمان دهی نظام اطلاع رسانی پژوهشی حوزه و تدوین طرح تعیین پژوهش های برتر نیز در برنامه های سال 86 این اداره کل قرار گرفته که در صورت تایید نهایی در شورای عالی حوزه و تامین بودجه مناسب در سال آینده اجرا خواهد شد.

تدوین چارت جدید معاونت پژوهشی حوزه علمیه قم

چارت جدید معاونت پژوهشی حوزه علمیه قم براساس سه اداره کل تدوین و پس از تایید در شورای معاونین این مرکز ، برای تصویب نهایی به شورای عالی حوزه ارسال خواهد شد.

مسئول دفتر معاونت پژوهشی حوزه علمیه قم در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر گفت : در چارت جدید این معاونت سه اداره کل مطالعات و تحقیقات با دو اداره مطالعات پژوهشی و مطالعات توسعه علوم ، اداره کل امور پژوهشی با دو اداره برنامه ریزی پژوهشی و پشتیبانی پژوهشی و اداره کل نظارت و ارزیابی با دو اداره استاندارد سازی پژوهشی و ارزیابی و نظارت تعریف شده است.

حجت الاسلام امینی افزود: براساس این چارت دفتر معاونت ، دفتر همکاری های علمی و پژوهشی ، شورای پژوهش و مجله پژوهش و حوزه از بخش های دیگر این معاونت خواهد بود، همچنین اداره امور پایان نامه ها و بانک اطلاعات پژوهش در اداره کل امور پژوهشی قرار خواهند گرفت.

وی افزود: این چارت جدید به عنوان بخشی از چارت جدید مرکز مدیریت حوزه علمیه قم هم اکنون در شورای معاونین مرکز مدیریت در حال بررسی است تا پس از تایید ، برای تصویب نهایی به شورای عالی حوزه ارسال شود.