به گزارش خبرنگار مهر، فتحالله نوروزی صبح چهارشنبه در همایش روز ملی خلیج فارس در شهر سیراف اظهار داشت: امروز خوشحال و خرسندم که در جمع شما، آن اتفاقی که سال گذشته در بحث سیراف به آن پرداختیم و از مطالبات جدی شما مردم مبنی بر بخش شدن سیراف بود رسماً اعلام میکنم که بخش سیراف ابلاغ شده است و به زودی بخشدار سیراف هم معرفی میشود.
فرماندار شهرستان کنگان افزود: خیلی خوشحالیم که به مناسبت روز ملی خلیج فارس برنامه محوری شهرستان را در سیراف برگزار میکنیم تا بار دیگر هویت تاریخی شهر سیراف را یادآوری کنیم.
وی عنوان کرد: امروز ما جمع شدهایم که بگوییم با توجه به بخش شدن سیراف چگونه میتوانیم توسعه متوازن همراه با حفظ میراث فرهنگی را دنبال کنیم به گونهای که از هویت تاریخی سیراف هم حفاظت کرده باشیم.
نوروزی بیان کرد: خوشبختانه پروژههای خوبی در شهر سیراف اجرا شده است که تلاش میکنیم در هفته دولت تکمیل و تقدیم شما مردم خوب شود و قطعاً با آن همراهی و همدلی که وجود دارد میتوانیم اقدامات و اتفاقات بسیار خوبی در حوزه شهر و بخش سیراف رقم بزنیم.
وی با بیان اینکه با مشخص شدن ساختمان بخشداری به زودی تابلو بخشداری سیراف را بالا خواهیم برد گفت: با استقرار بخشداری پیگیری برای اقدامات بعدی هم خواهیم داشت.
فرماندار شهرستان کنگان با اشاره به اهمیت و جایگاه تاریخی سیراف و نقش آن در هویت خلیج فارس، یادآور شد: بیاییم با همفکری یکدیگر و با یک پژوهش و مطالبهگری و تحقیق میدانی در راستای غنیسازی نام سیراف هرچه بیشتر تلاش کنیم.
وی ابراز کرد: امسال بودجهای در کمیته برنامهریزی شهرستان در بحث مطالعه چگونگی ثبت جهانی سیراف با آن قدمت تاریخی اختصاص دادهایم.
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