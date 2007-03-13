قیمت مواد خوراکی در آستانه نوروز 86 توسط بانک مرکزی اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی ، در هفته مورد گزارش قیمت ماست غیر پاستوریزه اندکی پایین آمد و بهای سایر اقلام گروه لبنیات نسبت به هفته قبل ثابت بود.

قیمت تخم مرغ افزایش داشت و شانه ای 20000 الی 23000 ریال فروش می رفت. بهای برنج وارداتی غیر تایلندی تغییری نداشت و قیمت سایر انواع برنج نوسان جزیی نشان داد.

درگروه حبوب بهای لوبیا چشم بلبلی ثابت بود و قیمت لوبیا سفید اندکی پاینی آمد اما بهای سایر اقلام بالا رفت . خواربارفروشی مستقر در میادین زیر نظر شهرداری اقلام حبوب راحدودا کیلویی 2440 تا 4680 ریال پایین تر از بهای انواع مشابه در فروشگاههای سطح شهر می فروختند.

درهفته مورد بررسی میادین زیر نظر شهرداری اقلام میوه وسبزی تازه را که کیفیت نسبتا مناسبی داشت به نرخ های سازمان میادین میوه وتره بار شهردرای تهران می فروختند . ضمنا در میادین مذکور انار، انگور و لوبیا سبز عرضه نمی گردید و فروش سیب قرمز تخم لبنان نیز کم بود.

میوه فروشی های سطح شهر اقلام مرغوب میوه وسبزی تازه را عرضه می نمودند که در گروه میوه های تازه قیمت پرتقال درجه یک و لیموشیرین کاهش ولی بهای سایر اقلام افزایش یافت و در گروه سبزی های تازه قیمت خیار بالا رفت و بهای سبزی های برگی تغییری نداشت اما قیمت سایر اقلام پایین آمد.

در این هفته بهای انواع گوشت قرمز تغییر مهمی نداشت. قیمت گوشت مرغ افزایش یافت.

درهفته مورد گزارش بهای قند و روغن نباتی مایع ثابت بود، قیمت شکر پایین آمد و بهای چای خارجی و روغن نباتی جامد نوسان اندکی نشان داد.

گروه های مواد خوراکی

لبنیات و تخم مرغ

در هفته مورد بررسی قیمت ماست غیر پاستوریزه 3درصد کاهش یافت و بهای سایر اقلام گروه لبنیات تغییری نداشت . قیمت تخم مرغ 4/3 درصد بالا رفت.

برنج و حبوب

دراین هفته بهای برنج وارداتی غیر تایلندی ثابت بود و قیمت برنج وارداتی تایلندی 7 درصد کاهش ولی بهای انواع برنج داخلی 3 درصد الی 4 درصد افزایش یافت. در گروه حبوب قیمت لوبیا چشم بلبلی تغییر نداشت و بهای لوبیا سفید 3 درصد پایین آمد اما قیمت سایر اقلام 3 درصد تا 6/7 درصد بالا رفت.

میوه ها وسبزی های تازه

در گروه میوه های تازه بهای پرتقالی درجه یک 11 درصد و لیموشیرین 3 درصد کاهش ولی قیمت سایر اقلام 9/1 درصد الی 6/18 درصد افزایش یافت .در گروه سبزی های تازه بهای سبزی های برگی ثابت بود و قیمت خیار 5/1 درصد بالا رفت اما بهای سایر اقلام 2 درصد تا 6/21 درصد پایین آمد.

گوشت قرمز و گوشت مرغ

در هفته مورد گزارش قیمت گوشت گوسفند 4 درصد افزایش اما بهای گوشت گاو و گوساله 1 درصد کاهش یافت. قیمت گوشت مرغ 2/3 درصد بالا رفت.

قند و شکر ، چای و روغن نباتی

در هفته مورد بررسی بهای قند و روغن نباتی مایع تغییری نداشت و قیمت شکر 3/1 درصد و روغن نباتی جامد 1 درصد کاهش ولی بهای چای خارجی 2 درصد افزایش نشان داد.