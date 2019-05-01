به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور، ۶ استان خوزستان، بوشهر، هرمزگان، فارس، کرمان جنوبی، سیستان و بلوچستان در چهارمین جشنواره منطقهای خلیج فارس حضور داشتند. در این جشنواره بیش از ۱۵۰ اثر شامل طراحی لباس و پارچه به بخش نمایش راه یافتند.
حمید قبادی، دبیر کارگروه ساماندهی مد و لباس درباره این نمایشگاه گفت: حضور و مشارکت جوانان در رویدادهای استانی بسیار ستودنی و موجب دلگرمی در کارها است وقتی مشاهده میکنیم، جوانان این مرز بوم در هر نقطه از کشور با برنامهریزیهای ارزشمند خود تلاش بر تقویت جریان مد و لباس ایرانی اسلامی به خصوص بهرهمندی از شاخصها، نقش مایهها و نمادهای بومی میکنند، انگیزههای تلاش برای دستیابی به جایگاه قدرتمند کشور افزایش مییابد.
قبادی با بیان توانمندی هنرمندان استانی اشاره کرد: این اقدامات موجب توسعه مد و لباس ایرانی با نگاه به ظرفیتهای بومی و منطقهای میشود.
مشاور معاون امور هنری در ادامه با تشکر از استانهای مشارکت کننده در برپایی این رویداد تاکید کرد: لازم است جشنواره منطقهای در تمامی استانهای مجاور خلیج فارس و به صورت دورهای برپا شود.
ویژگیهای جشنواره استانی، نمایش هنر طراحی و دوخت فعالان این عرصه در زمینههای لباس کودک و نوجوان، لباس اجتماع بانوان و لباس اجتماع آقایان است که هرکدام در نوع خود میتواند زمینه لازم برای استعدادیابی را فراهم کرده و این در حالی است که روزبهروز شاهد رشد جمعیت دانشجوی رشتههای طراحی پارچه و لباس در دانشگاهها و مراکز آموزشی سراسر کشور هستیم.
در این نمایشگاه از دو طرح مجموعه زیورآلات با بهرهگیری از نمادهای هرمزگان شامل زری دوزی و برکه که توسط خانمها فاتح و نیکنام طراحی شده بود، رونمایی شد.
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