  1. هنر
  2. تئاتر
۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸، ۱۱:۳۰

روایتی از دختر بوکسور ایرانی در نیاوران/ «آپرکات» به صحنه می‌رود

روایتی از دختر بوکسور ایرانی در نیاوران/ «آپرکات» به صحنه می‌رود

نمایش «آپرکات؛ یک کمدی خطرناک» به نویسندگی و کارگردانی محمدرضا قلی‎پور از ۱۶ اردیبهشت در فرهنگسرای نیاوران روی صحنه می‎رود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی بنیاد آفرینش‎های هنری نیاوران، «آپرکات؛ یک کمدی خطرناک» به نویسندگی و کارگردانی محمدرضا قلی‎پور برای نخستین‌ بار زندگی یک دختر بوکسور ایرانی را بر صحنه تئاتر روایت می‎کند.

در خلاصه‌ داستان نمایش آمده است :«تو راند آخر، با یه آپرکات گذاشتم تو فک زندگی، الان پهن شده کف زمین، من دیگه وامی‌سم کنج رینگ به شمارش داور گوش می‎دم...»

این نمایش با بازی بهروز بقایی، فرشته فرشاد، عماد عابدی، فریناز صراف و صداپیشگیِ منوچهر والی‎زاده و زهرا داوودنژاد اجرا خواهد شد.

دیگر عوامل نمایش عبارتند از: محمدرضا قلی‎پور طراح صحنه، هوشنگ قلی‌پور و فرزاد پذیرش ساخت دکور، فرناز یحیی‎پور دستیار طراح صحنه، محمدعلی ضرابی طراح گریم، آزاده فروغی و رضوان فتحی پور مجریان گریم، کیاوش مُشکبو مربی بوکس، گروه طراحی لباس «نگار» طراح لباس، ایمان میقانی و امین عارف ساخت تیزر، محمد ابوطالبی دستیار کارگردان، حسام ضخیمی هماهنگی، حسین قلی‎پور مدیر صحنه، پوریا پروین دستیار صحنه، نگین رضاپور منشی صحنه، زهرا قاسمی، مریم آزادی، ماندانا قابلی، پریسا کامیاب عکاس، انتخاب موسیقی از فیلم‌های «عزیز میلیون‌دلاری» و «راکی»، ایمان میقانی، سروناز امینی و پژواک سراج گروه گرافیک و طراحی پوستر و بروشور، احمدرضا حجارزاده، مهدیه شاهمرادی، مهدیه صیاد و محمد بروغنی روابط‌عمومی و امور رسانه.

«آپرکات؛ یک کمدی خطرناک» به تهیه کنندگی نشر آواژ هر روز ساعت ۲۱ در سالن خلیج فارس فرهنگسرای نیاوران اجرا خواهد شد.

کد مطلب 4605324
آروین موذن زاده

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها