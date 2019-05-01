به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابطعمومی بنیاد آفرینشهای هنری نیاوران، «آپرکات؛ یک کمدی خطرناک» به نویسندگی و کارگردانی محمدرضا قلیپور برای نخستین بار زندگی یک دختر بوکسور ایرانی را بر صحنه تئاتر روایت میکند.
در خلاصه داستان نمایش آمده است :«تو راند آخر، با یه آپرکات گذاشتم تو فک زندگی، الان پهن شده کف زمین، من دیگه وامیسم کنج رینگ به شمارش داور گوش میدم...»
این نمایش با بازی بهروز بقایی، فرشته فرشاد، عماد عابدی، فریناز صراف و صداپیشگیِ منوچهر والیزاده و زهرا داوودنژاد اجرا خواهد شد.
دیگر عوامل نمایش عبارتند از: محمدرضا قلیپور طراح صحنه، هوشنگ قلیپور و فرزاد پذیرش ساخت دکور، فرناز یحییپور دستیار طراح صحنه، محمدعلی ضرابی طراح گریم، آزاده فروغی و رضوان فتحی پور مجریان گریم، کیاوش مُشکبو مربی بوکس، گروه طراحی لباس «نگار» طراح لباس، ایمان میقانی و امین عارف ساخت تیزر، محمد ابوطالبی دستیار کارگردان، حسام ضخیمی هماهنگی، حسین قلیپور مدیر صحنه، پوریا پروین دستیار صحنه، نگین رضاپور منشی صحنه، زهرا قاسمی، مریم آزادی، ماندانا قابلی، پریسا کامیاب عکاس، انتخاب موسیقی از فیلمهای «عزیز میلیوندلاری» و «راکی»، ایمان میقانی، سروناز امینی و پژواک سراج گروه گرافیک و طراحی پوستر و بروشور، احمدرضا حجارزاده، مهدیه شاهمرادی، مهدیه صیاد و محمد بروغنی روابطعمومی و امور رسانه.
«آپرکات؛ یک کمدی خطرناک» به تهیه کنندگی نشر آواژ هر روز ساعت ۲۱ در سالن خلیج فارس فرهنگسرای نیاوران اجرا خواهد شد.
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