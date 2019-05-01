به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی بنیاد آفرینش‎های هنری نیاوران، «آپرکات؛ یک کمدی خطرناک» به نویسندگی و کارگردانی محمدرضا قلی‎پور برای نخستین‌ بار زندگی یک دختر بوکسور ایرانی را بر صحنه تئاتر روایت می‎کند.

در خلاصه‌ داستان نمایش آمده است :«تو راند آخر، با یه آپرکات گذاشتم تو فک زندگی، الان پهن شده کف زمین، من دیگه وامی‌سم کنج رینگ به شمارش داور گوش می‎دم...»

این نمایش با بازی بهروز بقایی، فرشته فرشاد، عماد عابدی، فریناز صراف و صداپیشگیِ منوچهر والی‎زاده و زهرا داوودنژاد اجرا خواهد شد.

دیگر عوامل نمایش عبارتند از: محمدرضا قلی‎پور طراح صحنه، هوشنگ قلی‌پور و فرزاد پذیرش ساخت دکور، فرناز یحیی‎پور دستیار طراح صحنه، محمدعلی ضرابی طراح گریم، آزاده فروغی و رضوان فتحی پور مجریان گریم، کیاوش مُشکبو مربی بوکس، گروه طراحی لباس «نگار» طراح لباس، ایمان میقانی و امین عارف ساخت تیزر، محمد ابوطالبی دستیار کارگردان، حسام ضخیمی هماهنگی، حسین قلی‎پور مدیر صحنه، پوریا پروین دستیار صحنه، نگین رضاپور منشی صحنه، زهرا قاسمی، مریم آزادی، ماندانا قابلی، پریسا کامیاب عکاس، انتخاب موسیقی از فیلم‌های «عزیز میلیون‌دلاری» و «راکی»، ایمان میقانی، سروناز امینی و پژواک سراج گروه گرافیک و طراحی پوستر و بروشور، احمدرضا حجارزاده، مهدیه شاهمرادی، مهدیه صیاد و محمد بروغنی روابط‌عمومی و امور رسانه.

«آپرکات؛ یک کمدی خطرناک» به تهیه کنندگی نشر آواژ هر روز ساعت ۲۱ در سالن خلیج فارس فرهنگسرای نیاوران اجرا خواهد شد.