مسجد محل وحدت بخشی در جامعه است/ مطرح شدن جایگاه امامت

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله لطف الله دژکام صبح چهارشنبه در نشست شورای فرهنگی عمومی استان فارساظهار داشت: پیشنهاد استاندار مبنی بر ثبت روز "مهرورزی" پیشنهاد درستی است و باید با جدیت باید برای ثبت آن پیگیری شود.

وی افزود: با تشکیل یک کمیته باید بررسی‌های لازم برای ثبت این روز با شورای عالی انقلاب فرهنگی هماهنگی‌های لازم به عمل آید.

امام جمعه در رابطه با کانون مساجد نیز گفت: مسجد محل وحدت‌بخشی به فعالیت‌های اجتماعی است لذا اگر می‌خواهیم وحدتی در جامعه به وجود آید باید با ولایت مرتبط بود، مسجد باید با ولایت همراه باشد.

آیت الله دژکام در ادامه گفت: یکی از مشکلات مسجد عدم هماهنگی در مدیریت این نهاد است. گاه در یک مسجد چند نفر تصمیم می‌گیرند. این مسئله باید در بخش‌نامه‌های اجرایی در نظر گرفته شود و تصمیمی برای آن گرفته شود چرا که آن‌چه که رسالت اصلی مسجد بوده است به درستی در جامعه پیاده‌سازی نشده است.

نماینده ولی فقیه در استان فارس با اشاره به اینکه میدان ولایت را باید در مسجد باز کرد گفت: کانون‌های مساجد نقش مهمی در هماهنگی‌ها برای مدیریت‌های کلان مساجد دارد.

وی گفت: برخی از مساجد به عنوان مسجد محوری باید شناخته شوند تا در تصمیم‌گیری‌های کلان فرهنگی در آن‌ها لحاظ شوند.

امام جمعه شیراز تصریح کرد: جایگاه امامت باید در مساجد مطرح شود، این به این معناست که می‌خواهیم زمینه‌ای برای تعامل مردم و مسئولان فراهم کنیم و به تناسب این رشد جمعیت، مشکلات مسجد هم برطرف می‌شوند.

آیت الله دژکام همچنین گفت: مسجد به صورت بالفعل محور جامعه است بنابراین بحث مساجد محوری در اولویت دوم قرار دارد یعنی اینکه این موضوع مدنظر باشد که باید یک شورای راهبردی مساجد شکل بگیرد و بزرگان علما در رابطه با تشکیل یک جهت راهبردی واحد را تشکیل دهند تا تصمیم‌گیری‌های مشترکی برای حل مشکلات مساجد گرفته شود.