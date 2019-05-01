سامانه گرمسیری در کرمانشاه ۲۷ هزار شغل ایجاد می کند

به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ بازوند صبح امروز چهارشنبه در مراسم افتتاح چندین طرح با حضور رئیس جمهور اظهار داشت: مردم استان کرمانشاه از حمایتهای رئیس جمهور در بحث زلزله برخوردار بودند و امروز باز هم شاهد نتیجه حمایتهای شما هستیم.
وی با اشاره به افتتاح سامانه گرمسیری گفت: از بزرگترین طرحهای آبی منطقه است و میتواند ۲۷ هزار شغل ایجاد کند و توسعه خوبی برای منطقه به ارمغان آورد.
استاندار کرمانشاه افزود: این سامانه نیاز به تعبیه مخازنی برای فاز دوم نیازمند اعتبار است که بر اساس برآورد اولیه ۱۵۰۰ میلیارد فاز دوم نیاز دارد.
وی بیان داشت: افراد بالادست این طرح نیازمند تخصیص حق آب دارند که امیدواریم این تخصیص صورت گیرد.
وی گفت: دو شهر نفت شهر و سومار با ۸۰ روستا که بعد از جنگ خالی از سکنه شدهاند که نیازمند تأمین زیرساختها برای بازگشت مردم هستیم.
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