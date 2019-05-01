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۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸، ۱۱:۱۳

استاندار کرمانشاه:

سامانه گرمسیری در کرمانشاه ۲۷ هزار شغل ایجاد می کند

سامانه گرمسیری در کرمانشاه ۲۷ هزار شغل ایجاد می کند

کرمانشاه_استاندار کرمانشاه با اشاره به افتتاح سامانه گرمسیری گفت: از بزرگترین طرح‌های آبی منطقه است و می‌تواند ۲۷ هزار شغل ایجاد کند و توسعه خوبی برای منطقه به ارمغان آورد.

به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ بازوند صبح امروز چهارشنبه در مراسم افتتاح چندین طرح با حضور رئیس جمهور اظهار داشت: مردم استان کرمانشاه از حمایت‌های رئیس جمهور در بحث زلزله برخوردار بودند و امروز باز هم شاهد نتیجه حمایت‌های شما هستیم.

وی با اشاره به افتتاح سامانه گرمسیری گفت: از بزرگترین طرح‌های آبی منطقه است و می‌تواند ۲۷ هزار شغل ایجاد کند و توسعه خوبی برای منطقه به ارمغان آورد.

استاندار کرمانشاه افزود: این سامانه نیاز به تعبیه مخازنی برای فاز دوم نیازمند اعتبار است که بر اساس برآورد اولیه ۱۵۰۰ میلیارد فاز دوم نیاز دارد.

وی بیان داشت: افراد بالادست این طرح نیازمند تخصیص حق آب دارند که امیدواریم این تخصیص صورت گیرد.

وی گفت: دو شهر نفت شهر و سومار با ۸۰ روستا که بعد از جنگ خالی از سکنه شده‌اند که نیازمند تأمین زیرساخت‌ها برای بازگشت مردم هستیم.

کد مطلب 4605350

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