به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسینی صبح سه‌شنبه در همایش بزرگداشت روز معلم با بیان اینکه معلمان در جامعه ما جایگاه بالایی دارند، اظهار داشت: کارم را در آموزش و پرورش شروع کردم و افتخارم این است که از بدنه آموزش و پرورش بوده‌ام.

حسینی گفت: نگاه عالمانه امام به معلم به عنوان نقش پدر روحانیت که باید همانند پدر و مادر به معلم احترام گذاشت.

وی ادامه داد: تنها قشری که همه مدیران مدیون آنها هستند معلمان هستند، اگر معلمان نبودند یکتا پرستی هم ترویج پیدا نمی‌کرد.

حسینی عنوان کرد: معلمان انسان سازند و طی دوران انقلاب ثمرات تلاش‌های شأن را در انقلاب، دوران جنگ و امروز می‌بینیم.

این مقام مسئول تأکید کرد: معلمان افراد و شخصیت‌های تربیت کرده‌اند که در پست‌های مختلف به مردم جامعه خدمات ارائه می‌دهند.

وی با بیان اینکه در زیر ساخت‌های آموزش و پرورش کارهای زیادی انجام شده است، بیان داشت: دو میلیارد و ۵۰۰ میلیون در قالب ۱۴ پروژه در حوزه آموزش و پرورش هزینه شده است.

حسینی اضافه کرد: یکی از مشکلات عمده در حوزه عمران تخصیص زمین برای احداث پروژه‌ها است.

وی گفت: پروژه‌های آموزشی خوبی در سطح شهرستان اجرایی شده که بخشی اجرا شده و بخشی هم در دست اجراست یا به زودی اجرا می‌شود.

حسینی عنوان کرد: از چهار ردیف اعتباری ۱۸ پروژه آموزشی از محل اعتبارات نفت، پتروشیمی و تملک دارایی در سطح شهرستان در حال اجراست و برخی هم به زودی به بهره برداری می‌رسد.