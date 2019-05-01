  1. استانها
  2. بوشهر
۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸، ۱۱:۲۲

فرماندار جم:

تخصیص زمین از مشکلات عمده برای احداث پروژه‌ها در جم است

تخصیص زمین از مشکلات عمده برای احداث پروژه‌ها در جم است

بوشهر - فرماندار شهرستان جم گفت: یکی از مشکلات عمده در حوزه عمران تخصیص زمین برای احداث پروژه‌ها است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسینی صبح سه‌شنبه در همایش بزرگداشت روز معلم با بیان اینکه معلمان در جامعه ما جایگاه بالایی دارند، اظهار داشت: کارم را در آموزش و پرورش شروع کردم و افتخارم این است که از بدنه آموزش و پرورش بوده‌ام.

حسینی گفت: نگاه عالمانه امام به معلم به عنوان نقش پدر روحانیت که باید همانند پدر و مادر به معلم احترام گذاشت.

وی ادامه داد: تنها قشری که همه مدیران مدیون آنها هستند معلمان هستند، اگر معلمان نبودند یکتا پرستی هم ترویج پیدا نمی‌کرد.

حسینی عنوان کرد: معلمان انسان سازند و طی دوران انقلاب ثمرات تلاش‌های شأن را در انقلاب، دوران جنگ و امروز می‌بینیم.

این مقام مسئول تأکید کرد: معلمان افراد و شخصیت‌های تربیت کرده‌اند که در پست‌های مختلف به مردم جامعه خدمات ارائه می‌دهند.

وی با بیان اینکه در زیر ساخت‌های آموزش و پرورش کارهای زیادی انجام شده است، بیان داشت: دو میلیارد و ۵۰۰ میلیون در قالب ۱۴ پروژه در حوزه آموزش و پرورش هزینه شده است.

حسینی اضافه کرد: یکی از مشکلات عمده در حوزه عمران تخصیص زمین برای احداث پروژه‌ها است.

وی گفت: پروژه‌های آموزشی خوبی در سطح شهرستان اجرایی شده که بخشی اجرا شده و بخشی هم در دست اجراست یا به زودی اجرا می‌شود.

حسینی عنوان کرد: از چهار ردیف اعتباری ۱۸ پروژه آموزشی از محل اعتبارات نفت، پتروشیمی و تملک دارایی در سطح شهرستان در حال اجراست و برخی هم به زودی به بهره برداری می‌رسد.

کد مطلب 4605365

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها