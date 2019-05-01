طرح نظارت بر بازار ویژه ماه رمضان در مازندران آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد محمدپور عمران با اشاره به اینکه همزمان با آغاز ماه مبارک رمضان طرح نظارت بر بازار و تأمین و توزیع کالاهای اساسی اجرا می‌شود افزود: این طرح برای جلوگیری از هر گونه سو استفاده‌های احتمالی اجرا خواهد شد.

وی افزود: در طرح ماه مبارک رمضان بر کالاهای پر مصرف همانند مواد لبنی، پروتئینی، برنج، روغن، قند و شکر، خرما، میوه، شیرینی‌های پر مصرف و مرسوم در این ایام نظارت خواهد شد.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران اعلام کرد: طرح نظارتی رمضان با استفاده حداکثری از ظرفیت بازرسان و ناظرین افتخاری این سازمان و مشارکت و همراهی دستگاه‌های ذیربط از جمله جهاد کشاورزی، دانشگاه علوم پزشکی، استاندارد و تعزیرات حکومتی و در قالب گشت بازرسی مشترک و هدفمند در سراسر استان برگزار خواهد شد.

وی خاطر نشان کرد: هم استانی‌های عزیز در صورت مشاهده هر گونه تخلف اقتصادی اعم از گران فروشی، عدم صدور فاکتور، عدم درج قیمت، احتکار و… موارد را به تلفن ۱۲۴ اعلام کنند.