اولمرت خواستار ادامه حضور نظامی آمریکا در عراق شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه هاآرتص، ایهود اولمرت شب گذشته در کمیته روابط عمومی آمریکا و اسرائیل(ایپک) اعلام کرد: کسانی که با امنیت اسرائیل، امنیت کشورهای حوزه خلیج فارس و برقراری امنیت در خاورمیانه در ارتباط هستند؛ باید اهمیت موفقیت آمریکا در عراق را درک کرده و مسئولیت خروج نیروهای آمریکایی از عراق را بر عهده بگیرند.

نخست وزیر رژیم صهیونیستی در ادامه مدعی شد: خروج زود هنگام آمریکا از عراق سبب افزایش ناآرامی ها در خاورمیانه شده و شدت این ناآرامی ها به حدی خواهد رسید که دیگر کسی توان فرونشاندن آنها را نخواهد داشت.

اولمرت ادعا کرد: هرگونه تلاشی که منجر به شکست آمریکا درعراق شود؛به زیان تمام مردم منطقه خواهد بود و آمریکا باید اقدامات لازم را برای جلوگیری از تهدیدات برخی کشورهای همسایه عراق انجام دهد.

نخست وزیر رژیم غاصب اسرائیل در ادامه، باردیگر اتهامات بی پایه و اساس و نخ نما شده خود علیه ایران را تکرار کرد و مدعی شد: ایران بزرگترین خطری است که اسرائیل را تهدید می کند.

لازم به ذکر است رژیم صهیونیستی به تازگی تحرکات گسترده ای را به منظور افزایش فشارها برا ایران آغاز کرده و در این زمینه همکاری های نزدیکی را نیز با آمریکا انجام داده است.