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۲۲ اسفند ۱۳۸۵، ۱۲:۰۹

اولمرت خواستار ادامه حضور نظامی آمریکا در عراق شد

اولمرت خواستار ادامه حضور نظامی آمریکا در عراق شد

نخست وزیر رژیم صهیونیستی به آمریکا درباره عقب نشینی فوری از عراق هشدار داد و مدعی شد : خروج سریع نظامیان آمریکایی از عراق، سبب افزایش ناآرامی ها در خاورمیانه می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه هاآرتص، ایهود اولمرت شب گذشته در کمیته روابط عمومی آمریکا و اسرائیل(ایپک) اعلام کرد: کسانی که با امنیت اسرائیل، امنیت کشورهای حوزه خلیج فارس و برقراری امنیت در خاورمیانه در ارتباط هستند؛ باید اهمیت موفقیت آمریکا در عراق را درک کرده و مسئولیت خروج نیروهای آمریکایی از عراق را بر عهده بگیرند.

نخست وزیر رژیم صهیونیستی در ادامه مدعی شد: خروج زود هنگام آمریکا از عراق سبب افزایش ناآرامی ها در خاورمیانه شده و شدت این ناآرامی ها به حدی خواهد رسید که دیگر کسی توان فرونشاندن آنها را نخواهد داشت.

اولمرت ادعا کرد: هرگونه تلاشی که منجر به شکست آمریکا درعراق شود؛به زیان تمام مردم منطقه خواهد بود و آمریکا باید اقدامات لازم را برای جلوگیری از تهدیدات برخی کشورهای همسایه عراق انجام دهد.

نخست وزیر رژیم غاصب اسرائیل در ادامه، باردیگر اتهامات بی پایه و اساس و نخ نما شده خود علیه ایران را تکرار کرد و مدعی شد: ایران بزرگترین خطری است که اسرائیل را تهدید می کند.

لازم به ذکر است رژیم صهیونیستی به تازگی تحرکات گسترده ای را به منظور افزایش فشارها برا ایران آغاز کرده و در این زمینه همکاری های نزدیکی را نیز با آمریکا انجام داده است.  

کد مطلب 460537

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