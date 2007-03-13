اختصاص56 میلیارد و 880 میلیون ریال به ساماندهی آسیب دیدگان اجتماعی

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز خود در ادامه بررسی بخش های هزینه‌ای لایحه بودجه 86 کل کشور، بر اساس بند 4 تبصره 14 به منظور کمک به پیشگیری از بروز و تشدید آسیب های اجتماعی و ساماندهی آسیب دیدگان اجتماعی به ویژه کودکان خیابانی و بی سرپرست، دختران و زنان پناه جو، مبلغ 56 میلیارد و 880 میلیون ریال اعتبار از سازمان بهزیستی کشور برای امور فوق اختصاص داد.

وزارت کشور مسئولیت نظارت بر حسن اجرای این بند را بر عهده دارد.

همچنین نمایندگان مجلس بر اساس بند (ف) این تبصره تصویب کردند در اجرای مفاد قانون تامین زنان وکودکان بی سرپرست مصوب 24/8/1371 و آئین نامه اجرایی مربوطه و در راستای سیاست توانمندی سازی وکاهش فقر افراد نیازمند و اجرای مفاد ماده 95 و بند ج ماده 97 قانون برنامه چهارم توسعه اعتبار مورد نیاز به ملغ 500 میلیارد ریال از محل دریف 503935 در قسمت چهارم این قانون در اختیار کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور به تناسب جمعیت مستمری بگیر قرار می گیرد تا صرف موارد مذبور شود.

بر اساس بند (ص) نیز به منظور پایداری و گسترش فرصت های شغلی ایجاد شده دولت مکلف شد مددجویان تحت پوشش بخش اشتغال و خودکفایی کمیته امداد امام خمینی (ره) را تحت پوشش کامل بیمه تامین اجتماعی قرار دهد. سهم کارفرما و بیمه شده برای پوشش چهل و یک هزار نفر از محل اعتبار کمیته امداد امام خمینی تامین می شود.