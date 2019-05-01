المپیاد استعدادیابی ورزش روستایی در استان مرکزی برگزار می شود

عابد حقدادی در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: از آنجا که یکی از سیاست‌های وزارت ورزش و جوانان گسترش و توسعه ورزش در روستاها با هدف استعدادیابی و نخبه پروری و سالم سازی فضای روستاها است، استان مرکزی هم با همین هدف در راستای سیاست وزارت ورزش و جوانان، موضوع برگزاری المپیادهای ورزش روستایی را در دستور کار قرار داده است.

مدیرکل ورزش و جوانان استان مرکزی افزود: برگزاری المپیادهای ورزش روستایی نقش مهمی در استعدادیابی و نخبه پروری و توسعه ورزش به ویژه ورزش بانوان دارد.

حقدادی با بیان اینکه ایجاد نشاط اجتماعی و گسترش ورزش همگانی از دیگر اهداف برگزاری المپیادهای ورزش روستایی است، خاطرنشان کرد: این المپیاد در ۶ رشته ورزشی به صورت هدفمند برگزار می‌شود.

مدیرکل ورزش و جوانان استان مرکزی ادامه داد: ابتدا المپیادها در تمامی شهرستان‌های استان برگزار می‌شود و سپس منتخبین شهرستان‌ها به مرحله استانی راه خواهند یافت.

وی خاطرنشان کرد: معرفی بازی‌های بومی محلی استان مرکزی در این المپیادهای ورزش روستایی در اولویت کار این اداره کل و هیأت ورزش روستایی و بازی‌های بومی محلی استان مرکزی قرار دارد.