تبلیغاتی که روی اعصاب مخاطب سیما نیست/ تیزرسازی به سبک فیلم کوتاه

به گزارش خبرنگار مهر، در شرایطی که مدیران تلویزیون هم معترفند که حجم بالا و سبک و سیاق تبلیغات بازرگانی در شبکههای مختلف، مخاطبان را «عصبی» کرده و میکند، تیزرهای تبلیغاتی مرتبط با کمیته امداد امام خمینی (ره) با شعار «زندگی خالی نیست؛ مهربانی هست» تبدیل به استثنایی بر یک قاعده کلی در تلویزیون شده است.
فیلمهای کوتاهی که در کنار کارکرد تبلیغاتی، مخاطب هم بهراحتی با آن همدل و همداستان میشود و این یک برگ برنده در زمینه ساخت تیزرهای تبلیغاتی در قاب تلویزیون است.
حسین دارابی کارگردان جوان این تیزرهای تبلیغاتی برای کمیته امداد امام خمینی (ره) است. دارابی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره شکلگیری این پروژه گفت: کمیته امداد امام خمینی (ره) پیش از این تیزرهای بسیار خوبی با سبک خاص خود تولید میکرد، بعد از مدتی با کمیته امداد امام خمینی (ره) آشنا شدیم و با توجه به اینکه سابقه طولانی نسبت به تولید کارهای داستانی و همکاری باشگاه فیلم سوره همکاریهایی داشتیم، تولید تیزرهای تبلیغاتی این کمیته را برعهده گرفتیم.
وی ادامه داد: برای ساخت تیزرهای تبلیغاتی برای کمیته امداد امام خمینی (ره) فضای جدیدتری را طراحی کردیم که شامل نوعی فیلم کوتاه داستانگو بود البته این کار بسیار سخت بود چرا که مجبور بودیم در زمان ۱ دقیقه ۳۰ ثانیه یک فیلم کوتاه داستانی که بتواند موضوع مورد نظر را ارائه دهد تولید کنیم.
این هنرمند تاکید کرد: البته این را باید بگویم که زمان این تولیدات به دلیل باکس تبلیغاتی که در تلویزیون برای پیامهای بازرگانی در نظر گرفته شده بود که ما باید در چنین زمانی فضای لازم را ایجاد میکردیم تا داستانی گفته شود، چالشی ایجاد و این چالش برطرف شود.
وی ادامه داد: در همین راستا بسیار تلاش کردیم و چالشهای بسیاری را برای خود ایجاد کردیم تا موضوعهایی که برای ساخت تیزرها به ما میدادند را بررسی و تولید کنیم، البته موضوعهای موردنظر مصداقی بود و ما باید در یک زمان کوتاه یک داستان برای موضوع موردنظر ارائه میکردیم که بتواند به قدری تأثیرگذار باشد که مخاطب نتواند آن را رها کند. تیم نویسندگان و ایده پردازان ما در باشگاه فیلم سوره تلاش بسیار کرد تا بتوانیم تولیدات را به یک اثر یک دقیقه ۳۰ ثانیهای برسانیم.
دارابی توضیح داد: خوشبختانه کارهایی که تولید شد مورد استقبال قرار گرفت و ایدههای مورد تبدیل به تیزرهای قابل توجه شد. البته این را هم باید بگویم که کمیته امداد امام خمینی (ره) موضوعهای اصلی را به ما میگفتند و با همکاری و مشورت آنها که بسیار خوشفکر و با تعامل بودند، پروژه مورد نظر را اجرایی میکردیم.
وی بیان کرد: تا امروز نزدیک به ۱۰ تیزر را برای کمیته امداد امام خمینی (ره) ساختهایم که امیدوارم این همکاریها در آینده نزدیک ادامه داشته باشد.
این کارگردان فیلم کوتاه بیان کرد: سالها است که فیلمهای کوتاه سفارشی کار کردهام و توانستهام با آنها جوایز متفاوتی بهدست آورم. به این امر که میگویند کار سفارشی کیفیت مناسبی ندارد، کاملاً مخالف هستم، بلکه معتقدم اگر کسی کار خود را بلد باشد میتواند به خوبی بدرخشد و کار خود را به خوبی انجام دهد.
دارابی در پایان گفت: در حال حاضر مشغول کار روی یک فیلمنامه سینمایی هستم که در صورت قطعی شدن تولید، اخبار آن منتشر میشود.
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