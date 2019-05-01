به گزارش خبرگزاری مهر، رقابت‌های کشتی آزاد و فرنگی قهرمانی بزرگسالان آسیا با قهرمانی تیم‌های ایران در شهر شیان چین پایان یافت. بر این اساس سایت اتحادیه جهانی کشتی در گزارش‌های مختلفی از این رقابت‌ها به تمجید عملکرد کشتی گیران ایرانی در این مسابقات پرداخت.

سایت اتحادیه جهانی کشتی با درج خبری با عنوان سلطه ایران بر کشتی آزاد آسیا نوشت:

«ایران سلطه خود بر کشتی آزاد قهرمانی آسیا را با کسب ۴ طلای دیگر در ۵ وزن دوم به نمایش گذاشت که دو طلای آن با غلبه بر چینی‌های میزبان بدست آمد. عملکرد شجاعانه کشتی گیر جوان ایرانی (نخودی) در رده بزرگسالان، تضمین کرد تمام نفرات ایران با مدال به خانه می‌روند. تلاش چین برای متوقف کردن نیروی مهیب ایران زمانی موفقیت آمیز نبود که دنگ ژی وی نایب قهرمان جهان در فینال ۱۲۵ کیلوگرم در آخرین مسابقه‌ای که در سالن ورزشی دانشگاه شیان چین برگزار شد، ۲ بر یک مغلوب یدالله محبی شد.

این نتیجه مانند نتیجه دیدار فینال وزن ۶۱ کیلوگرم بود که بهنام احسانپور دیگر کشتی گیر ایران موفق شد لیو مینگ هو از چین را شکست دهد و مدال طلای دو سال قبلش در دهلی نو را تکرار کند.

دیگر مدال‌های طلای ایران در روز دوم توسط کامران قاسم پور قهرمان زیر ۲۳ سال جوانان جهان و علیرضا کریمی دارنده مدال برنز ۹۲ کیلوگرم جهان به دست آمد که در فینال رقبایی بسیار دشوار بودند و هر دوی آنها دیدارهای پایانی خود را با پیروزی ضربه فنی به پایان رساندند.

در نهایت ایران با ۷ مدال طلا و ۳ برنز با کسب ۲۲۰ امتیاز به راحتی قهرمان کشتی آزاد آسیا شد، هند با یک طلا، ۳ نقره و ۴ برنز با ۱۵۵ امتیاز دوم شد و قزاقستان با ۱۲۹ امتیاز و کسب ۲ طلا، یک نقره و دو برنز سوم شد.

ضمن اینکه محمد نخودی ۱۸ ساله اجازه نداد تنها ایرانی باشد که بدون مدال به خانه بر می‌گردد و با یک بازگشت آتشین، توانست ایلگیز ژاکیپبکوف از قرقیزستان را در مسابقه‌ای که ۶-۱ عقب بود، ۹-۸ شکست دهد و به مدال برنز ۷۴ کیلوگرم برسد.»

همچنین سایت اتحادیه جهانی کشتی در گزارش روز نخست خود از رقابت‌های کشتی آزاد آسیا نیز به عملکرد مطلوب کشتی‌گیران ایرانی اشاره کرد و نوشت:

«رضا یزدانی دارنده دو مدال طلای جهان پس از دو سال دوری از میادین در فینال باتزول اولزایخان از مغولستان را در مبارزه‌ای که در ابتدا از حریف عقب بود، ۷ بر ۴ مغلوب کرد و با مدال طلا به کشتی بازگشت. او هنوز کارهای ناتمامی دارد که می‌خواهد در المپیک ۲۰۲۰ توکیو انجام دهد. یزدانی دو مدال المپیک ۲۰۱۲ لندن و ۲۰۱۶ ریو را به خاطر مصدومیت از دست داده و به المپیک ۲۰۲۰ توکیو به چشم یک فرصت برای رستگاری نگاه می‌کند.

رضا اطری هم در مسابقه فینال کانگ کوم سونگ مدافع عنوان قهرمانی آسیا از کره شمالی را برد که تمام امتیازاتش در این مسابقه که ۹-۳ پیروز شد را در تایم دوم به دست آورد. این کشتی گیر کره شمالی در نیمه نهایی توانسته بود یوکی تاکاهاشی قهرمان سابق جهان از ژاپن را شکست دهد.

همچنین بهمن تیموری دارنده مدال برنز ۲۰۱۷ آسیا با برتری آرام ۳-۰ در فینال ۷۹ کیلوگرم مقابل پاروین رانا از هند به اولین مدال طلایش در آسیا رسید. تیموری در تایم نخست با خاک کرد امتیاز گرفت و در وقت دوم امتیاز بخاطر کم کاری حریف دریافت کرد. پیمان بیابانی در ۶۵ و یونس امامی در ۷۰ کیلوگرم هم دو مدال برنز به مجموع مدال‌های ایران اضافه کردند.»



اتحادیه جهانی در خبری از رقابت‌های کشتی فرنگی قهرمانی آسیا نیز با تیتر طلایی شدن گرایی و عبدولی در بین برادران کشتی‌گیر، به قهرمانی این تیم و نتایج ملی پوشان کشورمان اشاره کرد و نوشت:

«محمدرضا گرایی و سعید عبدولی که آنها نیز برادرهایشان در شهر شیان چین مبارزه کردند و هر دو برنز گرفتند، به ترتیب به عناوین قهرمانی اوزان ۷۲ و ۸۲ کیلوگرم دست یافتند تا به تیم ایران کمک کنند که تنها با دو امتیاز اختلاف نسبت به ازبکستان قهرمان شود.

محمدرضا گرایی که برادر بزرگترش در ۷۷ کیلوگرم مدال برنز گرفته بود، در مسابقه فینال ۷۲ کیلوگرم و در هر تایم حریفش را خاک کرد و در طول مسابقه هرگز به خطر نیفتاد.

عبدولی که قهرمان سابق جهان و دارنده مدال برنز المپیک ریو است، نسبت به سینگ هارپیت هندی برتری داشت و در زمان ۳ دقیقه و ۵۴ ثانیه به پیروزی ضربه فنی ۸-۰ رسید که دو بار حریف را خاک کرد و ۴ بار او را از تشک بیرون برد. عبدولی پس از قهرمانی در ۸۲ کیلوگرم که با سه برد با ضربه فنی به دست آمد و هیچ امتیازی از دست نداد، گفت: برنامه من برای این مسابقات پنج ماهه بود. من برای این مسابقات آماده و قوی بودم.

عبدولی همچنین تاکید کرد برادر کوچکترش سامان که به برنز ۶۳ کیلوگرم رسید، شانس کسب طلا را هم داشت و در واکنش به این مورد گفت: سامان یک اشتباه کرد و این باعث شد که ببازد.

حسین نوری هم با شکست ۲ بر صفر حریف هندی به مدال طلا رسید. نوری در این خصوص گفت: حریف من خوب بود، اما زمانی که من دو امتیاز از وی گرفتم، فکر کردم هیچ مشکلی وجود ندارد و می‌توانم او را نگه دارم و پیروز شوم. من برای پیروزی بر او یک استراتژی داشتم. رقابت در وزن ۸۷ کیلوگرم زیاد بود و من رقبای سرسختی داشتم.

امیر قاسمی منجزی نیز در حالی که از حریف ازبک خود عقب افتاده بود، اما به سرعت تلاش خود را بالا برد و توانست با شکست عبداله یف ازبکستانی به مدال طلای وزن ۱۳۰ کیلوگرم برسد.»