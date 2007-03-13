تقدیر سازمان فائو و کمیسیون شیلات اتحادیه اروپا از ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان شیلات ایران ، فائو دربیست و هفتمین نشست کمیته شیلات که هر دو سال یکبار در محل این سازمان در پایتخت ایتالیا با حضور نمایندگان بیش از 150 کشور جهان برگزار می شود، در گزارشی با موضوع صید ماهی به بررسی مشکلات و راهکارهای مربوط به توسعه آبزی پروری و ضرورت بهره برداری اصولی از دریاها و حفظ آن برای نسلهای آینده پرداخت و عملکرد خوب سازمان شیلات ایران را به عنوان الگویی برای دیگر کشورها نام برد.

روبرتوچزاری مدیر کل شیلات کمیسیون اتحادیه اروپا در منطقه اقیانوس هند در رم تصریح کرد: ما با شیلات ایران روابط بسیار خوب و نزدیکی داریم.

وی افزود: ما می دانیم ایران در منطقه اقیانوس هند و همچنین در سطح بین الملل طرف قابل اعتمادی است و همواره بخش صید و صیادی این کشور تلاش بر رعایت کامل استانداردهای بین المللی دارد.

شعبانعلی نظامی معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان شیلات ایران نیز در اجلاس فائو گفت: در این همایش 10 سند مهم در خصوص فعالیتهای شیلاتی مطرح شد که مهمترین آن ماهیگیری مسئولانه و رعایت استاندارد صید ماهی است.

وی یاد آور شد: ایران در صید تن ماهیان در غرب اقیانوس هند رتبه نخست را به خود اختصاص داده است.