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۲۲ اسفند ۱۳۸۵، ۱۱:۲۴

/ برای نخستین بار در کشور صورت می گیرد /

اجرای طرح آموزش پژوهشکار در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

اجرای طرح آموزش پژوهشکار در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

مدیریت امور پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در راستای توانمندسازی حوزه تحقیق، برای نخستین بار در کشور طرح آموزش پژوهشکار (Research Worker) را در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی به اجرا در می آورد.

به گزارش خبرگزاری مهر، توزیع و واگذاری نامناسب فعالیت های پژوهشی به نیروهای کمکی یکی از خلاء های موجود در کشور است و موجب می شود محققان به جای صرف وقت در کارهای تخصصی به فعالیت های قابل واگذاری به نیروهای میانی می پردازند، از این رو دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با هدف آموزش نظری پژوهشکار این طرح را اجرا کرده است.  

طرح آموزش پژوهشکار با هدف آموزش نظری، توانمندی مراکز تحقیقاتی را افزایش می دهد و کیفیت تحقیقات را بالا برده و از نظر اقتصادی موجب می شود با بکارگیری نیروی کار ارزان تر، بودجه های پژوهشی را در مسیر منطقی تری هدایت کرد.

کل دوره آموزشی 12 بلوک آموزشی و 300 ساعت است و پژوهشکار به عنوان عضوی از تیم تحقیقاتی با گروه پژوهشی همکاری می کند.

کد مطلب 460544

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