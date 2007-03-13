اجرای طرح آموزش پژوهشکار در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

به گزارش خبرگزاری مهر، توزیع و واگذاری نامناسب فعالیت های پژوهشی به نیروهای کمکی یکی از خلاء های موجود در کشور است و موجب می شود محققان به جای صرف وقت در کارهای تخصصی به فعالیت های قابل واگذاری به نیروهای میانی می پردازند، از این رو دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با هدف آموزش نظری پژوهشکار این طرح را اجرا کرده است.

طرح آموزش پژوهشکار با هدف آموزش نظری، توانمندی مراکز تحقیقاتی را افزایش می دهد و کیفیت تحقیقات را بالا برده و از نظر اقتصادی موجب می شود با بکارگیری نیروی کار ارزان تر، بودجه های پژوهشی را در مسیر منطقی تری هدایت کرد.

کل دوره آموزشی 12 بلوک آموزشی و 300 ساعت است و پژوهشکار به عنوان عضوی از تیم تحقیقاتی با گروه پژوهشی همکاری می کند.