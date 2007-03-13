"زیردریایی در دست دشمن" به بازار آمد

به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم با نام اصلی "در دست دشمن" محصول سال 2004 کشور آمریکاست. کارگردانی آن را تونی گیگلیو به عهده دارد و بازیگرانی چون ویلیام اچ میسی، تیل شوایگر، اسکات کان، تامس کرشمن و کانر دان در آن ایفا نقش کرده اند. وی سی دی "زیردریایی در دست دشمن" با زمان 93 دقیقه که در نسخه اصلی 94 دقیقه بوده، به قیمت 1000 تومان در دسترس علاقمندان قرار گرفته است.

داستان فیلم در سال 1943 می گذرد. خدمه زیردریایی امریکایی "اره ماهی" با انگیزه قوی وارد جنگ می شوند. سه ماه می گذرد ولی خبری از آلمانی ها نمی شود. اولین زیردریایی آلمانی زمانی به "اره ماهی" نزدیک می شود که خدمه آن خسته و بیمار هستند. آنها موفق می شوند زیردریایی آلمانی را منهدم کنند اما ...

از دیگر عوامل فیلم می توان به جان. ئی. دیور و تونی گیگلیو فیلمنامه نویسان و گری لایولی مدیر فیلمبرداری اشاره کرد. فیلم هنگام نمایش عمومی برای خشونت و زبان نامناسب درجه R گرفت و وی سی دی آن هم برای مخاطب بزرگسال مناسب تشخیص داده شده است.

تونی گیگلیو متولد سال 1971 در ایالت ماساچوست آمریکاست. از سال 1999 به فیلمسازی روی آورده و پنج فیلم را در مقام کارگردانی در پرونده دارد. آخرین فیلم او محصول سال 2007 و در مرحله پس از تولید به سر می برد. او تا به حال فیلمنامه نویس سه فیلم از کارگردانان دیگر بوده و در 14 فیلم هم در مقام دستیار تولید، ناظر فیلمنامه و ... حضور داشته است. گیگلیو تاکنون موفق به دریافت جایزه ای نشده است.