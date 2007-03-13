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۲۲ اسفند ۱۳۸۵، ۱۱:۰۶

رئیس ستاد ویژه اصل 44 قانون اساسی در شرکت ملی نفت ایران در گفتگو با مهر :

تعیین وضعیت واگذاری 124 شرکت‌ نفتی به سال آینده موکول شد

تعیین وضعیت واگذاری 124 شرکت‌ نفتی به سال آینده موکول شد

تعیین وضعیت 124 شرکت نفتی قابل واگذاری در راستای اصل 44 قانون اساسی به دلیل نبود فرصت لازم انجام نشد و به سال آینده موکول شد.

رئیس ستاد ویژه اصل 44 قانون اساسی در شرکت ملی نفت ایران در گفتگو با مهر گفت: قرار بود تا پایان سال وضعیت همه شرکت های نفتی قابل واگذاری که بالغ بر 124 شرکت هستند، به اتمام برسد که این کار اصلا انجام نشد.

علی کاردور افزود: تعیین وضعیت شرکت‌ها از نظر سرمایه گذاری ، بدهی نهایی و دارایی های آنها جزو این برنامه ها محسوب می شد که نبود فرصت کافی از سوی مقامات باعث شد در این کار پیشرفتی حاصل نشود.

به گفته وی، پس از تعیین وضعیت شرکت ها وزیر نفت و اقتصاد باید درباره نحوه واگذاری آنها به تفاهم برسند اما از آنجا که تعداد این شرکت ها بسیار زیاد بوده پروسه واگذاری بسیار سخت است.

وی ارزش دارایی های 124 شرکت نفتی را 60 میلیارد دلار دانست و افزود : شرکت های نفتی که شامل بند ج اصل 44 می شوند از طریق بورس واگذار می شوند اما ممکن است تعداد اندکی از شرکت ها که شامل در بند الف قرار می گیرند، سازمان خصوصی سازی درباره آنها تصمیم می گیرد.

کد مطلب 460547

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