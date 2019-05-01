دخالت دشمنان، عامل ناامنی مرزهای‌ ایران و پاکستان‌ شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر سرتیپ محمد احدی معاون امور بین الملل وزارت دفاع با معاون وزیر دفاع پاکستان دیدار و دو طرف بر استمرار تعاملات دفاعی، امنیتی تاکید کردند.
وی در این دیدار با ابراز خرسندی از دیدار سرلشکر بازنشسته اکرام الحق معاون وزیر دفاع پاکستان در مسکو، گفت؛ اشتراکات فرهنگی، تاریخی و مذهبی فراوان ملت ایران و پاکستان و وجود ۹۰۰ کیلومتر مرز مشترک بین دو کشور، فرصت مناسبی است تا در جهت ارتقا روابط دو کشور گامهای بلندتری برداشته شود.
معاون امور بین الملل وزارت دفاع با ابراز خرسندی از سفر نخست وزیر پاکستان به ایران و دیدارهای وی با مقام معظم رهبری و ریاست جمهوری اسلامی ایران، گفت: در جریان این سفر توافقات بسیار خوبی در حوزههای مختلف به ویژه در رابطه با امنیت مرزها صورت گرفت و امیدوارم هرچه زودتر شاهد اجرایی شدن این توافقات در حوزه ارتقا امنیت مرزها باشیم.
امیر احدی با اشاره به سفر هیئتی از دانشگاه دفاع ملی پاکستان به ایران در روزهای گذشته، خاطرنشان کرد: سفر هیئت نظامی پاکستان به تهران فرصتی بود تا اساتید و دانشجویان دانشگاه دفاعی ملی پاکستان با دستاوردهای دفاعی جمهوری اسلامی ایران و سیاستهای دفاعی کشورمان آشنا شوند.
وی با اشاره به ارادهی مسئولین و مقامات عالی رتبه دو کشور در ایجاد امنیت پایدار مرزی و تاکید بر تأمین منافع عالی دو ملت ایران و پاکستان، گفت: امیدواریم در زمینهی توسعه همکاریهای فنی، و مطالعاتی بتوانیم گامهای بلندتری برداریم.
معاون امور بین الملل وزارت دفاع با تسلیت جانباختن جمعی از نیروهای ارتش پاکستان در حادثه تروریستی اخیر، دخالت دشمنان منطقهای و فرامنطقه ای دو کشور را عامل بی ثباتی و ناامنی مرزهای دو کشور دانست و اظهار داشت: علی رغم بروز این اتفاق تلخ و ناگوار سفر عمران خان نخست وزیر پاکستان به تهران با موفقیت و کسب دستاوردهای ارزندهای روبرو بود.
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