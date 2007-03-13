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۲۲ اسفند ۱۳۸۵، ۱۴:۵۳

المنار:

هفته آینده 750 اسیر فلسطینی آزاد می شوند

هفته آینده 750 اسیر فلسطینی آزاد می شوند

منابع آگاه از آزادی 750 اسیر فلسطینی در مقابل آزادی نظامی اسرائیلی که از چند ماه پیش تا کنون در اسارت مبارزان فلسطینی به سر می برد، در هفته آتی خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ازنشریه المنار، منابع آگاه اعلام کردند: یک مسئول مصری به منظورپیگیری موضوع تبادل اسرای فلسطینی- اسرائیلی ، پایان هفته جاری به تل آویو می رود.

"گلعاد شالیت"، نظامی ارتش رژیم صهیونیستی است که از چند ماه پیش در اسارت گروه های مقاومت فلسطینی به سر می برد.

یک منبع آگاه دراین زمینه تاکید کرد: روابط مصر و اسرائیل از زمان فاش شدن جنایت اسرائیلی ها درحق سربازان مصری در جنگ 1967 به تیرگی گرایید و این مسئله خود سبب کندی روند فعالیت ها برای تبادل اسرای فلسطینی و اسرائیلی شد. 

این منبع همچنین افزود: تلاش های فشرده برای آزادی نظامی اسرائیلی درآغاز هفته آتی درچارچوب تبادل اسرا ازسرگرفته می شود و جنبش حماس،هم پیگیر به انجام رسیدن این موضوع است.

منبع مذکورهمچنین تاکید کرد: اسرائیل در تعداد اسرای فلسطینی تجدید نظرکرده است؛ یعنی درنظر دارد به جای 1450 اسیر فلسطینی 750 تن از آنان را آزاد کند.

کد مطلب 460549

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