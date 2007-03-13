هفته آینده 750 اسیر فلسطینی آزاد می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ازنشریه المنار، منابع آگاه اعلام کردند: یک مسئول مصری به منظورپیگیری موضوع تبادل اسرای فلسطینی- اسرائیلی ، پایان هفته جاری به تل آویو می رود.

"گلعاد شالیت"، نظامی ارتش رژیم صهیونیستی است که از چند ماه پیش در اسارت گروه های مقاومت فلسطینی به سر می برد.



یک منبع آگاه دراین زمینه تاکید کرد: روابط مصر و اسرائیل از زمان فاش شدن جنایت اسرائیلی ها درحق سربازان مصری در جنگ 1967 به تیرگی گرایید و این مسئله خود سبب کندی روند فعالیت ها برای تبادل اسرای فلسطینی و اسرائیلی شد.

این منبع همچنین افزود: تلاش های فشرده برای آزادی نظامی اسرائیلی درآغاز هفته آتی درچارچوب تبادل اسرا ازسرگرفته می شود و جنبش حماس،هم پیگیر به انجام رسیدن این موضوع است.

منبع مذکورهمچنین تاکید کرد: اسرائیل در تعداد اسرای فلسطینی تجدید نظرکرده است؛ یعنی درنظر دارد به جای 1450 اسیر فلسطینی 750 تن از آنان را آزاد کند.