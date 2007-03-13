ابطال مدارک موسسه غیرمجاز هاوایی و محکومیت موسس در جلسه علنی فردا / موسس هاوایی "شهرام جزایری" آموزش عالی است / عدم قاطعیت نیروی انتظامی و قوه قضاییه در برخورد با موسسات غیرمجاز

دکتر سید محمد حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به دادگاه های مختلفی که در خصوص موسسه هاوایی تشکیل شده است، افزود: آنچه در دادگاه بدوی در زمینه موسسه هاوایی مطرح شد تعطیلی موسسه و محکومیت موسس آن به 3 سال زندان بود که در جلسات بعدی ابطال مدارک و حذف محکومیت موسس در دادگاه تجدید نظر عنوان شد.

وی اظهار داشت: در حال حاضر محکومیت موسس این موسسه جهت جلوگیری از روند رو به رشد موسسات غیر مجاز و ابطال مدارک با قاطعیت بیشتر مطرح است که فردا در جلسه علنی دادگاه بررسی می شود.

معاون حقوقی و پارلمانی وزارت علوم افزود : وزارت علوم اعتبار مدارک این موسسه را رد کرده است اما ضرورت دارد که دادگاه و قوه قضاییه نیز مدارک را با قاطعیت بیشتر باطل و موسس آن را محکوم اعلام کند.

وی گفت: در صورتی که از روز اول قوه قضاییه با این موسسه به جدیت و قاطعیت برخورد می کرد، امروز شاهد گسترش بی رویه این موسسات حتی در شهرستان ها نبودیم.

حسینی، اردشیر قاسملو - موسس موسسه هاوایی را مانند شهرام جزایری دانست و افزود: همانطور که جزایری در زمینه اقتصادی مرتکب جرم شده است، موسس دانشگاه هاوایی نیز علیرغم اخطارهای بیشمار وزارت علوم به فعالیت غیرقانونی خود ادامه داده و به نام موسسه ای که در آمریکا نیز اعتبار ندارد، مدارک دانشگاهی صادر کرده است و برای چنین اقداماتی مجازات ضرورت دارد.

وی گفت: موسس دانشگاه هاوایی وزارت علوم کشور را به رسمیت نمی شناسد و با شگردهای خاص خود به افرادی مدرک می داده که ذی نفوذ بوده اند و غیر مستقیم می توانستند از فعالیت این موسسه حمایت کنند.

معاون حقوقی وزارت علوم اظهار داشت : همچنین این موسسه بنای بی اعتمادی را در میان مردم در زمینه های علمی و دانشگاهی ایجاد کرده است به گونه ای که مردم تصور کنند می توان مدرک را با پول خریداری کرد.

وی با تأکید بر تسریع در روند اجرایی قوانین مربوط به موسسات غیر مجاز گفت : پس از شناسایی یک موسسه آموزش عالی غیر مجاز تعطیلی موسسه تا زمان صدور حکم فرایند چند ساله ای را طی می کند. این در حالی است که نیروی انتظامی باید جدیت بیشتری در زمینه عدم فعالیت موسسات غیر مجازی که وزارت علوم معرفی می کند به خرج دهد.