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۲۲ اسفند ۱۳۸۵، ۱۴:۵۶

/ توسط جهاد دانشگاهی /

مرکز خدمات تخصصی بهداشت و پرورش آبزیان راه اندازی شد

مرکز خدمات تخصصی بهداشت و پرورش آبزیان از سوی جهاد دانشگاهی واحد تهران راه اندازی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، این مرکز تخصصی با هدف ارائه خدمات تخصصی در زمینه بهداشت و بیماری های آبزیان و همچنین ارائه خدمات مشاوره ای به آبزی پروران با بهره مندی از توانمندی ها و ظرفیت های علمی اساتید و محققان دانشگاهی راه اندازی شده است .

تشخیص تخصصی عوامل بیماری زا و روش های مقابله با بیماری های آبزیان با بکارگیری فناوری های نوین، تولید آبزیان منطبق با استانداردهای زیست محیطی، اجرای طرح های تحقیقاتی - کاربردی آزمایشات فارمی دارو، واکسن و سایر مواد بیولوژیک، تدوین و برگزاری دوره های آموزش عمومی و تخصصی، طراحی و اجرای فرایند صدور گواهی بهداشتی در پرورش آبزیان از جمله خدمات تخصصی این مرکز به آبزی پروران است.

مرکز خدمات تخصصی بهداشت و پرورش آبزیان در زمینی به مساحت 10 هزار هکتار در امین آباد شهر ری راه اندازی شده و علاقه مندان برای کسب اطلاعات بیشتر در این خصوص می توانند با شماره تلفن 66930415 تماس حاصل کنند.

کد مطلب 460556

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