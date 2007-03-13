مرکز خدمات تخصصی بهداشت و پرورش آبزیان راه اندازی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این مرکز تخصصی با هدف ارائه خدمات تخصصی در زمینه بهداشت و بیماری های آبزیان و همچنین ارائه خدمات مشاوره ای به آبزی پروران با بهره مندی از توانمندی ها و ظرفیت های علمی اساتید و محققان دانشگاهی راه اندازی شده است .

تشخیص تخصصی عوامل بیماری زا و روش های مقابله با بیماری های آبزیان با بکارگیری فناوری های نوین، تولید آبزیان منطبق با استانداردهای زیست محیطی، اجرای طرح های تحقیقاتی - کاربردی آزمایشات فارمی دارو، واکسن و سایر مواد بیولوژیک، تدوین و برگزاری دوره های آموزش عمومی و تخصصی، طراحی و اجرای فرایند صدور گواهی بهداشتی در پرورش آبزیان از جمله خدمات تخصصی این مرکز به آبزی پروران است.

مرکز خدمات تخصصی بهداشت و پرورش آبزیان در زمینی به مساحت 10 هزار هکتار در امین آباد شهر ری راه اندازی شده و علاقه مندان برای کسب اطلاعات بیشتر در این خصوص می توانند با شماره تلفن 66930415 تماس حاصل کنند.