"فرشته مرگ" در خانه شماست

به گزارش خبرگزاری مهر، این فیلم محصول سال 1997 کشور هند است. کارگردانی آن را مهول کومار به عهده دارد و بازیگرانی چون آمیتاب باچان، دیمپل کاپادیا، کاریشما کاپور، ارباز علی خان و پرش راوال در فیلم ایفا نقش کرده اند. وی سی دی "فرشته مرگ" با زمان 108 دقیقه به قیمت 1000 تومان در دسترس علاقمندان قرار گرفته است.

داستان فیلم به قانون شکنی می پردازد. وقتی قانون شکست می خورد و صورت زمین را هزاران خطا و گناه تیره و تار می کند، فرشته مرگ متولد می شود و ... از دیگر عوامل فیلم می توان به مهول کومار فیلمنامه نویس، جلیس شروانی دیالوگ نویس و روسی بیلیموریا مدیر فیلمبرداری اشاره کرد.

"فرشته مرگ" نخستین فیلم باچان پس از شش سال دوری از سینماست که در گیشه به شدت شکست خورد. پس از آن منتقدان در یادداشت های خود اعلام کردند موقعیت حرفه ای فوق ستاره سینمای هند به خطر افتاده است. فیلم در ژانر اجتماعی قرار دارد و برای مخاطب بزرگسال مناسب تشخیص داده شده است.

مهول کومار، کارگردان متولد سال 1949 در بمبئی است. کارگردانی را از سال 1977 آغاز کرد و 36 فیلم در کارنامه دارد و آخرین فیلم او محصول سال 2004 است. وی فیلمنامه نویس پنج فیلم از این 36 اثر بوده و تهیه کنندگی چهار فیلم را نیز به عهده داشته است.