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۲۲ اسفند ۱۳۸۵، ۱۲:۳۷

در یک هفته باقی مانده به پایان سال ؛

متمم بودجه بهزیستی هنوز پرداخت نشده است

متمم بودجه بهزیستی هنوز پرداخت نشده است

با توجه به اینکه تا پایان سال جاری تنها 7 روز دیگر باقی است اما متمم بودجه سازمان بهزیستی هنوز پرداخت نشده و همین امر مشکلاتی را برای این سازمان ایجاد کرده است.

معاون پشتیبانی سازمان بهزیستی در گفتگو با خبرنگار مهر ، در خصوص عدم پرداخت متمم بودجه افزود: موافقت نامه متمم بودجه تصویب شده اما تا امروز پرداخت نشده و قرار شده طی روزهای آینده بودجه متمم به بهزیستی اختصاص داده شود.

مهدی عبدوس خاطر نشان کرد: به منظور ارائه خدمات و مستمری به مددجویان تحت پوشش با کسری مواجه هستیم به طوری که پیشنهاد 150 میلیارد تومان در متمم بودجه داده ایم که البته با کل این مبلغ موافقت نشده و به احتمال زیاد 40 میلیارد تومان پرداخت شود.

معاون پشتیبانی سازمان بهزیستی تاکید کرد: با توجه به اینکه متمم بودجه امسال را نمی توان در سال آینده هزینه کرد ، به همین دلیل چنانچه متمم تا آخر هفته اختصاص داده شود ، می توان اقدامی در خصوص رفع مشکلات انجام داد در غیر اینصورت فایده ای ندارد.

کد مطلب 460558

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