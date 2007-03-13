به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین الهام سخنگوی دولت در نشست هفتگی خود در پاسخ به سئوال خبرنگاری درباره احتمال سفر رئیس جمهور به نیویورک برای شرکت در جلسه شورای امنیت سازمان ملل ، گفت: رئیس جمهور و دولت برای دفاع از حقوق ملت و بیان مواضع منطقی، اصولی و قانونمند باجایگاه اقتدار و تسلط در همه عرصه ها حضور داشته و خواهد داشت.

وی افزود : رئیس جمهور درهرشرایطی ابتکارات ویژه ای دارد که درصورت لزوم ازآنها استفاده خواهد کرد و دکتر احمدی‌ نژاد در این سفر نیز برنامه، سناریو و طرحی برای پیشرفت اهداف و تحقق مواضع اصولی کشور دارد.

الهام این سفر را ابتکار دیگری خواند و گفت : در صورتی که لازم شود این سفر انجام خواهد شد، زیرا موضوع سفر به نیویورک مشروط بوده و هنوز قطعی نیست.

وی افزود: ما همچنان بررسی مسئله هسته ای ایران را در آژانس بین المللی انرژی اتمی به عنوان بهترین مرجع قبول داریم و مداخله شورای امنیت درموضوعی که روال قانونی ومنطقی خود را درآژانس می گذارند، جز تضعیف جایگاه حقوقی آژانس نتیجه ای ندارد و آژانس باید حامی اعتبار خود باشد و استفاده از حق وتو اعضای دائم شورای امنیت را برخلاف عدالت می دانیم.

سخنگوی دولت درباره نیروگاه بوشهر گفت : این پروژه در حال پیگیری است و امیدواریم مسائل بین ایران و روسیه با گفتگو حل شود و همکاری متقابل بین ما و روسیه مطمئنا یک تصمیم اصولی و راهبردی به سود دو کشور است و ما توجه ویژه ای به این ارتباط در راستای تقویت همکاری های متقابل داریم.

وی مسائل بوجود آمده را قابل حل خواند و گفت : مسئله ایران و روسیه یک موضوع کاملا قراردادی و بر مبنای چارچوب های حقوقی است که از نظر ما سیاسی نیست و اگر کسانی بخواهند در این مسیر از عوارض سیاسی استفاده کنند سودی نمی برند و امیدواریم تمامی مسائل با گفتگو حل شود.