پایگاههای نوروزی امداد و نجات آماده خدمات رسانی می شوند

رئیس جمعیت هلال احمر ساوجبلاغ و نظرآباد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: فعالیت این پایگاهها از روز یکشنبه 27 اسفندماه آغاز می شود و تا روز 15 فروردین 86 ادامه دارد.

علی پاشایی افزود: پایگاههای یاد شده علاوه بر ارائه کمکهای اولیه پزشکی توسط امدادگران و تکنسین ها اطلاعات گردشگری را نیز در اختیار مسافران نوروزی قرار خواهند داد.

وی خاطرنشان کرد: به دلیل وجود مناطق گردشگری کوهستانی ، اتوبان کرج - قزوین و آمار بالای گردشگران در شهرستانهای ساوجبلاغ و نظرآباد تمهیدات امداد هوایی نیز در منطقه فراهم شده است که در صورت نیاز به کار گرفته خواهد شد.

پاشایی یادآور شد: پایگاههای یاد شده در مناطق طالقان ، ورودی نظرآباد ، اتوبان کرج - قزوین ، شهر جدید هشتگرد و برغان مستقر شده و به ارائه خدمت خواهند پرداخت.

به گزارش مهر ، شهرستانهای ساوجبلاغ و نظرآباد واقع در غرب استان تهران دارای بیش از 250 اثر تاریخی و باستانی و دهها منطقه گردشگری طبیعی بی نظیر هستند و همه ساله در ایام نوروز و تعطیلات عده ای زیادی از مردم برای گردشگری به این شهرستانها مراجعه می کنند.

آمار حوادث رانندگی و طبیعی نیز در این شهرستانها که 350 هزار نفر جمعیت دارند به واسطه شمار زیاد گردشگران قابل توجه است.