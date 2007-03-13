  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۲۲ اسفند ۱۳۸۵، ۱۱:۴۴

در ساوجبلاغ و نظرآباد ؛

پایگاههای نوروزی امداد و نجات آماده خدمات رسانی می شوند

هشت پایگاه امدادی برای خدمات دهی به مسافران نوروزی از هفته آینده در جاده های شهرستانهای ساوجبلاغ و نظرآباد مستقر می شود.

رئیس جمعیت هلال احمر ساوجبلاغ و نظرآباد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: فعالیت این پایگاهها از روز یکشنبه 27 اسفندماه آغاز می شود و تا روز 15 فروردین 86 ادامه دارد.

علی پاشایی افزود: پایگاههای یاد شده علاوه بر ارائه کمکهای اولیه پزشکی توسط امدادگران و تکنسین ها اطلاعات گردشگری را نیز در اختیار مسافران نوروزی قرار خواهند داد.

وی خاطرنشان کرد: به دلیل وجود مناطق گردشگری کوهستانی ، اتوبان کرج - قزوین و آمار بالای گردشگران در شهرستانهای ساوجبلاغ و نظرآباد تمهیدات امداد هوایی نیز در منطقه فراهم شده است که در صورت نیاز به کار گرفته خواهد شد.

پاشایی یادآور شد: پایگاههای یاد شده در مناطق طالقان ، ورودی نظرآباد ، اتوبان کرج - قزوین ، شهر جدید هشتگرد و برغان مستقر شده و به ارائه خدمت خواهند پرداخت.

به گزارش مهر ، شهرستانهای ساوجبلاغ و نظرآباد واقع در غرب استان تهران دارای بیش از 250 اثر تاریخی و باستانی و دهها منطقه گردشگری طبیعی بی نظیر هستند و همه ساله در ایام نوروز و تعطیلات عده ای زیادی از مردم برای گردشگری به این شهرستانها مراجعه می کنند.

آمار حوادث رانندگی و طبیعی نیز در این شهرستانها که 350 هزار نفر جمعیت دارند به واسطه شمار زیاد گردشگران قابل توجه است.

کد مطلب 460564

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها