تلفن های همراهی که رایانه شخصی می شوند !

به گزارش خبرگزاری مهر، اخیرا تلفن های همراه ساخته شده از پیشرفته ترین فناوری های ارتباطاتی برخوردار شده اند اما کارشناسان ابراز امیدواری کرده اند که در آینده ای نزدیک زمانی که خریداران کارتن تلفن همراه خریداری شده را باز می کنند با رایانه ای کوچک در قالب یک تلفن همراه مواجه شوند.

برای آغاز این فرآیند شرکت Apple با IPod استثنایی خود وارد عمل شده است. این شرکت IPod جدید خود را بر روی لپ تاپی کار گذاشته است، اما مزیت اصلی آن امکان تاشدن و حتی استفاده به عنوان یک تلفن در گوش کاربر است.

شرکت آلمانی تلفن بیسیم T-Mobile نیز که تحت عنوان Ameno به بازاریابی چنین محصولاتی در آلمان می پردازد، تلفن جیبی دارای صفحه نمایش 13 سانتیمتری و درایو 8 گیگابابتی خود را در این ماه و پیش از آغاز نمایشگاه سبیت آلمان به معرض نمایش گذاشت.

در حال حاضر شرکت های ارتباطاتی سرشناس از سراسر جهان خود را به هانوفر آلمان رسانده اند تا از 15 تا 21 ماه مارس محصولات جدید و پیشرفته خود در عرصه فناوری های نوین ارتباطاتی و اطلاعاتی را به معرض نمایش عمومی بگذارند.

ساخت چنین تلفن های همراهی در حالی مورد بررسی قرار گرفته است که با سریعترین استانداردهای اطلاعات بیسیم اروپا موسوم به HSDPA که 6/3 مگا بایت در هر ثانیه است همراه شده است.

به نظر می رسد که در آینده نزدیک تلفن های همراه بیشتر از آنکه یک وسیله ساده ارتباطاتی باشند، گوشی هایی خواهند بود که همچون وسیله ایده آل برای ذخیره سازی اطلاعات تجار و فروشندگان نیز کار کند.

شرکت ژاپنی NEC که در زمینه ساخت تجهیزات الکترونیکی تخصص دارد اخیرا پرژکتور جیبی را طراحی و ساخته است که برای نمایش در ابعاد بزرگ به کار می رود. این پرژکتور را می توان در رایانه ای نصب کرده و در ادامه برای ذخیره سازی در تلفن همراه از آن استفاده کرد.

در این سیستم جدید، فروشنده به هنگام صحبت با مشتری می تواند با استفاه از فناوری بلوتوث، نمایشی از کالای مورد نظر را به پرژکتور جیبی خود منتقل کند.

بر اساس گزارش مالزیا سان، در این میان تلویزیون و برنامه های آن نیز از پخش شدن به وسیله تلفن های همراه آینده بی بهره نخواهند بود. گرچه در حال حاضر چنین تلفن هایی تولید شده اند اما هنوز در مراحل ابتدایی خود هستند و باید در آینده منتظر تحول بنیادین در این عرصه نیز بود.