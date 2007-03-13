به زمان تشکیل دولت وحدت ملی نزدیک شده ایم / اسامی اعضای کابینه جدید شنبه به مجلس فلسطین ارائه می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ازخبرگزاری کویت، "اسماعیل هنیه" روزگذشته درنشست دولت مستفعی برای بررسی عملکرد درشهرغزه گفت :" با انجام نشست های فشرده ای که درهفته گذشته بین من و"ابومازن" رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین انجام شد؛ از مشکلاتی که دربرابر روند تشکیل دولت وحدت ملی وجود داشت، با موفقیت عبور کردیم".

"هنیه" همچنین فاش کرد که اسامی اعضای دولت جدید فلسطین را شنبه آتی برای گرفتن رای اعتماد دراختیار مجلس قانونگذاری فلسطین قرار می دهد.

این درحالی است که "ابومازن" جمعه گذشته، مهلت قانونی "هنیه" را برای تشکیل دولت وحدت ملی بعد از اتمام این دوره براساس قانون اساسی فلسطین تا دو هفته دیگر تمدید کرد.

ماموربه تشکیل دولت وحدت ملی فلسطین تاکید کرد: دیدارهای وی با ابومازن در فضایی کاملا مثبت و با تفاهم انجام شد که به کاستن مشکلات و پیشرفت روند تشکییل دولت وحدت ملی فلسطین کمک کرده است.

وی افزود: "ما به زمان تشکیل دولت وحدت ملی نزدیک شدیم و منتظریم که ابومازن به نوار غزه برگردد تا تشکیل این دولت را اعلام کند".

"اسماعیل هنیه" درعین حال از اسرائیل خواست تا همه نمایندگان و وزرای حماس و در راس آن "عزیز الدویک" رئیس مجلس قانونگذاری فلسطین را آزاد کند.