مربیان چینی پس از اردوی چین به ایران می آیند / رضازاده همچنان زیر نظر کورش باقری تمرین می کند

بهرام افشارزاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: درخصوص حضور مربیان چینی در کشور، پس از حضور تیم ملی در اردوی چین و انجام تمرینات مشترک ورزشکاران و مربیان با مربیان چین و پس از برگزاری مسابقات قهرمانی آسیا تصمیم گیری نهایی انجام خواهد شد .

وی افزود: دست کم پنج مربی چینی برای آموزش مربیان سراسر کشوربه استان ها اعزام می شوند و حداقل یک نفر از آنها در کنار مربیان تیم های ملی قرار خواهد گرفت و با همکاری و مشورت یکدیگر نسبت به برنامه ریزی مسابقات اقدام خواهند نمود.

رییس فدراسیون وزنه برداری در مورد محرومیت وزنه برداران کشورمان تصریح کرد: پس از ابلاغ محرومیت 9 وزنه بردار، فدراسیون در ملاقات های مختلف با رییس فدراسیون بین المللی جناب آقای تاماش آیان و دیگر اعضای هیات اجراییIWF تمام تلاش و کوشش خود را انجام داد و خلاصه ای از بیوگرافی این 6 وزنه بردار که همگی زیر 20 سال هستند را در اختیار IWF قرار داد.



وی افزود: این رایزنی ادامه خواهد داشت تا در جلسه آینده هیات اجرایی پس از حضور نماینده کشورمان و ارائه گزارش چگونگی امر به اعضای IWF ، سعی خواهد شد که مقدمات این امر در مسابقات آسیایی چین صورت پذیرد و انشاءاله با توجه به بیگناهی این ورزشکاران تخفیف لازم را از هیات اجرایی اخذ کنیم که این موضوع مشروط به تصمیم هیات اجرایی IWF است.

افشارزاده در پاسخ به این سوال که فدراسیون برای سه مداله شدن رضازاده در رقابت های المپیک آیا یک مربی خارجی ویژه برای او استخدام می کند یا نه، گفت: باید اذعان کنم اساس کار و موفقیت بین مربیان و ورزشکاران ، پذیرش تفکر مربی و نزدیک بودن افق های فکری دو طرف خواهد بود. خوشبختانه آقای کوروش باقری از آگاهی ویژه ای برخوردار است. او فوق لیسانس تربیت بدنی و قهرمان جهان است و بیش از چندین سال است که از نزدیک با آقای حسین رضازاده قهرمان المپیک و جهان و اسوه وزنه برداری دنیا آشناست .

وی در پایان اظهار داشت: فدراسیون باید در این مدت 17 ماهه برنامه ریزی خاصی انجام دهد تا با فراهم آوردن محیطی سالم و به دور از مسائل حاشیه ای ، رضازاده بتواند با آرامش کامل با مربیان ایرانی تمرینات خاصی را انجام دهد. در این مدت نیز تمرینات وی بسیار خوب و قابل قبول بوده و کوروش باقری با همکاری آقای بهمن زارع و دیگر مربیان با برنامه منظم تمرینی فضای لازم را جهت موفقیت قهرمان وزنه برداری کشورمان فراهم آورده است.