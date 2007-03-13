به گزارش خبرنگار اعزامی مهر، بزرگراه شهری پیامبر اعظم (ص)، ورودی اصلی شهر بندرعباس به عرض 34 متر و طول کل 6 کیلومتر ، شامل 4 کیلومتر مسیر اصلی و 2 کیلومتر راههای دسترسی شامل ده دستگاه پل با 85 متر دهانه و 2 تقاطع غیر‌ همسطح است.

در مراسم افتتاح بزرگراه شهری پیامبر اعظم (ص)، شیخ الاسلامی استاندار سابق هرمزگان در سخنانی اظهار داشت : ساخت این بزرگراه از مهر ماه 85 آغاز و اکنون بعد از مدت 5 ماه خاتمه یافته است.

وی افزود: از این پس، بزرگراه پیامبر اعظم ورودی اصلی شهر بندرعباس خواهد بود و ما با توجه به سال پیامبر اعظم (ص)، این نام مبارک را برای این بزرگراه ، برگزیدیم .

استاندار هرمزگان خاطر نشان کرد : بزرگراه شهری پیامبر اعظم (ص) به طول تقریبی 5 کیلومتر است که از جمله مزایای آن ، کاهش تصافات و کاهش مسیر است .

بنا بر این گزارش، در این مراسم همچنین از تلاش های شرکت ها و پیمانکارانی که در ساخت این پروژه همکاری کرده اند، تقدیر شد و معاون اول رئیس جمهور لوح تقدیر آنها را اهدا کرد.

در ادامه این مراسم ، پرویز داوودی کلنگ احداث شهرک پیامبر اعظم (ص) را به زمین زد.