  1. سیاست
  2. سایر
۲۲ اسفند ۱۳۸۵، ۱۱:۲۶

با حضور معاون اول رئیس جمهور؛

بزرگراه شهری پیامبر اعظم(ص) در بندرعباس به بهره‌برداری رسید

بزرگراه شهری پیامبر اعظم (ص) در بندر عباس پیش از ظهر امروز با حضور پرویز داوودی معاون اول رئیس جمهور به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر، بزرگراه شهری پیامبر اعظم (ص)،  ورودی اصلی شهر بندرعباس به عرض 34 متر و طول کل 6 کیلومتر ، شامل 4 کیلومتر مسیر اصلی و 2 کیلومتر راههای دسترسی شامل ده دستگاه پل با 85 متر دهانه و 2 تقاطع غیر‌ همسطح است.

در مراسم افتتاح بزرگراه شهری پیامبر اعظم (ص)، شیخ الاسلامی استاندار سابق هرمزگان در سخنانی اظهار داشت : ساخت این بزرگراه از مهر ماه 85 آغاز و اکنون بعد از مدت 5 ماه خاتمه یافته است.

وی افزود: از این پس، بزرگراه پیامبر اعظم ورودی اصلی شهر بندرعباس خواهد بود و ما با توجه به سال پیامبر اعظم (ص)، این نام مبارک را برای این بزرگراه ، برگزیدیم .

استاندار هرمزگان خاطر نشان کرد : بزرگراه شهری پیامبر اعظم  (ص) به طول تقریبی 5 کیلومتر است که از جمله مزایای آن ، کاهش تصافات و کاهش مسیر است .

بنا بر این گزارش، در این مراسم همچنین از تلاش های شرکت ها و پیمانکارانی که در ساخت این پروژه همکاری کرده اند، تقدیر شد و معاون اول رئیس جمهور لوح تقدیر آنها را اهدا کرد.

در ادامه این مراسم ، پرویز داوودی کلنگ احداث شهرک پیامبر اعظم (ص) را به زمین زد.

کد مطلب 460574

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها