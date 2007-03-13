ژرمن ها در خانه به صعود می اندیشند/ شب آرام برای تاتنهام

به گزارش خبرگزاری مهر، بایرلورکوزن که در بازی رفت مرحله یک هشتم نهایی با نتیجه 2 بر یک مغلوب لانس فرانسه شده بود، فردا در بای آره نا شهر لورکوزن میزبان حریف فرانسوی است تا با کسب برتری برابر این تیم به مرحله یک چهارم نهایی صعود کند.

وردربرمن دیگر تیم آلمانی حاضر در این مرحله از مسابقات جام یوفا وضعیتی به مراتب بهتر از بایرلورکوزن دارد. این تیم فردا در حالی میزبان سلتاویگو اسپانیاست که با توجه به کسب برتری یک بر صفر در بازی رفت نیمی از راه صعود را با موفقیت طی کرده است.

با گل لحظات پایانی حمدانی گلاسکو رنجرز از تحمل شکست خانگی برابر اوساسونا گریخت تا در بازی برگشت برای راهیابی به جمع 8 تیم برتر اروپا تلاش کند. دیداری که فردا شب در ورزشگاه السادر به میزبانی یاران نکونام برگزار خواهد شد.

تاتنهام فردا در ورزشگاه وایت هارت لین شهر لندن فردا پذیرای اسپورتینگ براگا پرتغال است. با توجه به برتری 3 بر دو شاگردان مارتین یول در بازی رفت می توان شبی آرام را برای آنها در مصاف با حریف پرتغالی متصور بود.

* برنامه کامل دیدارهای دور برگشت ازمرحله یک هشتم نهایی مسابقات فوتبال جام یوفا به شرح زیر است:

چهارشنبه - 23/12/85

بایرلورکوزن آلمان - لن فرانسه

وردربرمن آلمان - سلتاویگو اسپانیا

اوساسونا اسپانیا - گلاسکورنجرز اسکاتلند

تاتنهام انگلیس - اسپورتینگ براگا پرتغال

پنجشنبه -24/12/85

شاختار دونتسک اوکراین - سویا اسپانیا

آلکمار هلند - نیوکاسل انگلیس

اسپانیول اسپانیا - مکابی رژیم اشغالگر قدس

بنفیکا پرتغال - پاری سن ژرمن فرانسه