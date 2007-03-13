خدمات رایگان 45 آمبولانس خصوصی در مواقع بحرانی چهارشنبه سوری

دکتر ربیع الله رحمانیان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: آمبولانس های خصوصی با اورژانس 115 هماهنگی های لازم را برای حوادث احتمالی در چهارشنبه سوری انجام داده است و در مناطق مختلف تهران در کنار بیمارستانهای دولتی و خصوصی مستقر شده اند تا در صورت نیاز مردم به کمک از این آمبولانس ها نیز استفاده شود.

مدیر آمبولانس خصوصی اورژانس تهران اظهار داشت: آمبولانس های خصوصی در شرایط بحرانی نظیر سیل و زلزله و نیز روزهای خاصی از سال نظیر چهارشنبه سوری که احتمال وقوع حوادث ناخوشایند و بحرانی وجود دارد ، دیگر هزینه ای از گیرندگان خدمات دریافت نکرده و خدمات اورژانسی رایگان به نیازمندان ارائه می کند.

وی تصریح کرد: تعداد آمبولانس های خصوصی در تمامی مراکز مختلف مستقر شده در تهران 45 دستگاه است که برای حوادث احتمالی چهارشنبه سوری آماده باش هستند.