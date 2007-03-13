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۲۲ اسفند ۱۳۸۵، ۱۲:۳۰

مدیر آمبولانس خصوصی اورژانس تهران خبر داد:

خدمات رایگان 45 آمبولانس خصوصی در مواقع بحرانی چهارشنبه سوری

خدمات رایگان 45 آمبولانس خصوصی در مواقع بحرانی چهارشنبه سوری

تمامی آمبولانس های خصوصی اورژانس تهران در شب چهارشنبه آخر سال در آماده باش به سر می برند تا چنانچه کمبود آمبولانس های 115 احساس شد ، از این آمبولانس ها استفاده شود.

دکتر ربیع الله رحمانیان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: آمبولانس های خصوصی با اورژانس 115 هماهنگی های لازم را برای حوادث احتمالی در چهارشنبه سوری انجام داده است و در مناطق مختلف تهران در کنار بیمارستانهای دولتی و خصوصی مستقر شده اند تا در صورت نیاز مردم به کمک از این آمبولانس ها نیز استفاده شود.

مدیر آمبولانس خصوصی اورژانس تهران اظهار داشت: آمبولانس های خصوصی در شرایط بحرانی نظیر سیل و زلزله و نیز روزهای خاصی از سال نظیر چهارشنبه سوری که احتمال وقوع حوادث ناخوشایند و بحرانی وجود دارد ، دیگر هزینه ای از گیرندگان خدمات دریافت نکرده و خدمات اورژانسی رایگان به نیازمندان ارائه می کند.

وی تصریح کرد: تعداد آمبولانس های خصوصی در تمامی مراکز مختلف مستقر شده در تهران 45 دستگاه است که برای حوادث احتمالی چهارشنبه سوری آماده باش هستند.

کد مطلب 460576

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