به گزارش خبرگزاری مهربه نقل از روابط عمومی وزارت نفت، وزیر نفت دیشب برای شرکت در 144 نشست اوپک در راس هیاتی عازم وین شد.

یک صد و چهل و چهارمین اجلاس عادی وزرای نفت سازمان کشورهای صادر کننده نفت( اوپک ) 14 و 15 مار س (23 و 24 اسفندماه ) درمحل دبیرخانه این سازمان دروین برگزار می شود.

همچنین قرار است در این اجلاس اعضای اوپک ضمن بررسی وضعیت بازار وقیمت جهانی نفت ، درباره سیاست های تولیدی این سازمان در ماه های آینده و در زمان کاهش طبیعی تقاضا پس از کاهش سرما ، با یکدیگر به بحث و مذاکره بپردازند.

همچنین 62 جلسه کمیته وزارتی نظارت بر بازار نفت به ریاست وزیر نفت ایران و به منظور بررسی سطح تولید اعضا و میزان پایبندی آنها به سهمیه های تعیین شده ، فردا چهارشنبه با حضور وزرای نفت کشورهای کویت و نیجریه و نماینده دبیرخانه اوپک برگزار می شود.

در این سفر حسین کاظم پوراردبیلی ، رئیس هیئت عامل اوپک و نماینده جمهوری اسلامی ایران در هیئت عامل اوپک ، جواد یارجانی رئیس امور اوپک و ارتباط به مجامع انرژی وزارت نفت و دوتن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی وزیر نفت را همراهی می کنند.