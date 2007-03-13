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۲۲ اسفند ۱۳۸۵، ۱۱:۲۲

سیاست‌های تولیدی سازمان اوپک بررسی می‌شود

سیاست‌های تولیدی اوپک با اتمام فصل سرما توسط اعضا در یکصد و چهل و چهارمین اجلاس اوپک تعیین می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهربه نقل از روابط عمومی وزارت نفت، وزیر نفت دیشب برای شرکت در 144 نشست اوپک در راس هیاتی عازم وین شد.

یک صد و چهل و چهارمین اجلاس عادی وزرای نفت سازمان کشورهای صادر کننده نفت( اوپک ) 14 و 15 مار س (23 و 24 اسفندماه ) درمحل دبیرخانه این سازمان دروین برگزار می شود.

همچنین قرار است در این اجلاس اعضای اوپک ضمن بررسی وضعیت بازار وقیمت جهانی نفت ، درباره سیاست های تولیدی این سازمان در ماه های آینده و در زمان کاهش طبیعی تقاضا پس از کاهش سرما ، با یکدیگر به بحث و مذاکره بپردازند.

همچنین 62 جلسه کمیته وزارتی نظارت بر بازار نفت به ریاست وزیر نفت ایران و به منظور بررسی سطح تولید اعضا و میزان پایبندی آنها به سهمیه های تعیین شده ، فردا چهارشنبه با حضور وزرای نفت کشورهای کویت و نیجریه و نماینده دبیرخانه اوپک برگزار می شود.

در این سفر حسین کاظم پوراردبیلی ، رئیس هیئت عامل اوپک و نماینده جمهوری اسلامی ایران در هیئت عامل اوپک ، جواد یارجانی رئیس امور اوپک و ارتباط به مجامع انرژی وزارت نفت و دوتن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی وزیر نفت را همراهی می کنند.

کد مطلب 460580

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