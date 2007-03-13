  1. بین الملل
  2. سایر
۲۲ اسفند ۱۳۸۵، ۱۲:۳۴

معاون بوش :

طرحهای دموکراتها به تضعیف آمریکا در عراق منجر می شود

طرحهای دموکراتها به تضعیف آمریکا در عراق منجر می شود

معاون رئیس جمهوری آمریکا گفت که تلاش ها و اقدامات کشورش در جنگ عراق با درخواستهای کنگره تحت کنترل دموکراتها مبنی بر تعیین ضرب الاجل برای خروج و محدودیتهای مالی، در حال تضعیف شدن است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز،"دیک چنی" طی یک سخنرانی در کمیته امور عمومی آمریکا - اسرائیل ( ایپک) گفت:" وقتی که اعضای کنگره یک استراتژی ضد جنگ را دنبال می کنند؛ از این نیروها حمایت نمی کنند، بلکه آنها را تضعیف
می کنند."

وی افزود:" وقتی که اعضای کنگره از پیروزی سخن نمی گویند، بلکه از محدودیتهای زمانی، ضرب الاجلها و یا دیگر اقدامهای مستبدانه حرف می زنند؛ آنها صرفا به دشمن می گویند که به ساعت نگاه کن و منتظر باش تا ما از این کشور خارج شویم."

دموکراتهای کنگره آمریکا تلاش می کنند تا راهی را برای بازگشت مسیردرعراق پیدا کنند، اما مشاوران جرج بوش رئیس جمهوری آمریکا گفته اند که احتمالا بوش طرح صرف هزینه های مربوط به جنگ را که از سوی دموکراتهای مطرح می شود؛ وتو خواهد کرد.بر اساس طرح دموکراتها، کار عقب نشینی نظامیان آمریکایی باید از اول مارس سال 2008 آغاز شود.

کنفرانس سالیانه ایپک از 20 اسفندماه برای مدت سه روز آغاز شده و در این کنفرانس که شخصیت ها و دیپلمات های سیاسی بسیاری شرکت کرده اند.

"دیک چنی" معاون رئیس جمهور آمریکا و همچنین "نانسی پلوسی" رهبر اکثریت دموکرات در مجلس نمایندگان این کشور از اعضای مهم شرکت کننده در کنفرانس سالیانه امسال می باشند.

 

 

کد مطلب 460581

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها