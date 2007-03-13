طرحهای دموکراتها به تضعیف آمریکا در عراق منجر می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز،"دیک چنی" طی یک سخنرانی در کمیته امور عمومی آمریکا - اسرائیل ( ایپک) گفت:" وقتی که اعضای کنگره یک استراتژی ضد جنگ را دنبال می کنند؛ از این نیروها حمایت نمی کنند، بلکه آنها را تضعیف

می کنند."

وی افزود:" وقتی که اعضای کنگره از پیروزی سخن نمی گویند، بلکه از محدودیتهای زمانی، ضرب الاجلها و یا دیگر اقدامهای مستبدانه حرف می زنند؛ آنها صرفا به دشمن می گویند که به ساعت نگاه کن و منتظر باش تا ما از این کشور خارج شویم."

دموکراتهای کنگره آمریکا تلاش می کنند تا راهی را برای بازگشت مسیردرعراق پیدا کنند، اما مشاوران جرج بوش رئیس جمهوری آمریکا گفته اند که احتمالا بوش طرح صرف هزینه های مربوط به جنگ را که از سوی دموکراتهای مطرح می شود؛ وتو خواهد کرد.بر اساس طرح دموکراتها، کار عقب نشینی نظامیان آمریکایی باید از اول مارس سال 2008 آغاز شود.

کنفرانس سالیانه ایپک از 20 اسفندماه برای مدت سه روز آغاز شده و در این کنفرانس که شخصیت ها و دیپلمات های سیاسی بسیاری شرکت کرده اند.

"دیک چنی" معاون رئیس جمهور آمریکا و همچنین "نانسی پلوسی" رهبر اکثریت دموکرات در مجلس نمایندگان این کشور از اعضای مهم شرکت کننده در کنفرانس سالیانه امسال می باشند.