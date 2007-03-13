نشست مشترک اتحادیه اروپا - آسه آن در آلمان برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان،"مارتین یگر"سخنگوی وزارت امورخارجه آلمان با اعلام این خبر افزود: شانزدهمین نشست مشترک وزرای امور خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا و کشورهای عضو " آسه آن " قرار است روز

پنجشنبه در نورنبرگ در آلمان برگزار شود .

وی با بیان اینکه آ سه آن شریک مهم اتحادیه اروپا است ، تصریح کرد : سازمان آ سه آن در زمان تاسیس، اتحادیه اروپا را الگو خود قرار دادند .

سخنگوی وزارت امورخارجه آلمان درباره محورهای مورد بررسی در این نشست خاطر نشان کرد : بررسی مدل مشترک سیاسی، ثبات و رشد اقتصادی در آسیا و گام‌های بعدی برای تقویت همکاری و کیفیت شکل دهی مشترک جهانی شدن از موضوعات مهم این نشست مشترک هستند.

به نوشته این منبع خبری "فرانک - والتر اشتاین مایر" و"هور نام هونگ" وزرای امورخارجه آلمان و کامبوج ریاست نشست مشترک اتحادیه اروپا - آ سه آن را بر عهده دارند.

در این نشست قرار است به مسائل مهم بین المللی نیز پرداخته شود .