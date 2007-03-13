نظام پاداش افتخارآفرینان کشور تدوین شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدشروین اسبقیان در گفت و گو با سایت خبری سازمان تربیت بدنی ضمن اعلام این خبر ، خاطرنشان کرد : چندین سال است که نحوه تجلیل از قهرمانان سامان نداشت و با عنایت معاون رییس جمهور و رییس سازمان تربیت بدنی، کمیته بازنگری آیین نامه تجلیل از قهرمانان تشکیل و" نظام پاداش قهرمانی " تدوین شد .



اسبقیان گفت: روز گذشته ( دوشنبه ) چهارمین جلسه با حضور اعضا برگزار شد و این آیین نامه پس از بحث و بررسی کارشناسان و صاحب نظران جهت تصویب نهایی به رییس سازمان تربیت بدنی ارایه شد .



مدیرکل تربیت بدنی استان اردبیل افزود : بر این اساس از این پس "ورزشکار، سرمربی ، مربی ، مربی بدنساز ، سرپرست یا مدیر فنی ، داور ( دعوت شده به المپیک یا جام جهانی ) رییس فدراسیون ، رییس هیات استان ( در صورت داشتن بیشترین ورزشکار در تیم ملی ) و مربی مستقیم ورزشکار" مشمول بهره مندی از مزایای یاد شده خواهند شد .



وی گفت: در پایان این جلسه مقرر شد کمیته ای با عنوان " تعیین پاداش " نیز به منظور حسن اجرای آیین نامه فوق تشکیل شود تا علاوه بر نظارت ، همه ساله ضریب پاداش به تفکیک رده های سنی مختلف ، اعلام فهرست نهایی مشمول پاداش با ذکر نوع پاداش و پیشنهاد سقف اعتبار مورد نیاز برای اجرای این آیین نامه مشخص شود .



اسبقیان افزود : مدیر کل دفتر امور مشترک فدراسیون ها که دبیر کمیته مزبور است کلیه مستندات، مدارک و درخواست فدراسیون های ورزشی را بررسی و جهت تصمیم گیری نهایی به کمیته ارایه می کند که مقرر شد فهرست نهایی افراد مشمول پاداش حداکثر تا پایان فروردین سال بعد اعلام شود .



رییس کمیته بازنگری آیین نامه های تجلیل از قهرمانان ملی اظهار داشت : اعضای کمیته پاداش به مدت 2 سال و براساس ابلاغ معاون رییس جمهور و رییس سازمان معرفی می شوند که 11 عضو پیشنهادی کمیته بازنگری بدین شرح است: معاون سازمان و رییس مرکز توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای ، معاون سازمان و رییس مرکز توسعه ورزش همگانی و تفریحی ، معاون فرهنگی، حقوقی و امور مجلس ، مدیرکل دفتر امور مشترک فدراسیون ها ، مدیر کل دفتربرنامه ریزی و بودجه ، مدیرکل دفتر توسعه ورزش بانوان ، دو مدیر کل استان ، دو رییس فدراسیون ومدیر کل دفتر فرهنگی.



وی در خصوص تعداد عناوین و پاداش های مقام آوران و افتخارآفرینان یادآور شد : قهرمانان اول تا سوم المپیک ، جهانی ، بازیهای آسیایی ، صعودکنندگان به قلل بالای 8500 متر ، المپیک ناشنوایان ، معلولان ، بازی های همبستگی بانوان ، رکورد شکنان المپیک و جهانی ، مسابقات سیزم ( ارتش های جهان ) و ورزشکاران و تیم هایی که شایستگی اخلاقی ویژه در یک فعالیت جهانی را دارند مشمول این پاداش خواهند بود

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شروین اسبقیان افزود : سایر پاداش هایی که از منابع دیگر به ورزشکار یا سایر افراد تعلق می گیرد در محاسبه پاداش ایشان تاثیر نخواهد داشت اما باید با هماهنگی فدراسیون مربوطه انجام شود . همچنین در صورت موفقیت فرد یا تیمی در یک رشته ورزشی که درخشان بوده اما منجر به کسب مدال یا عنوان نشده، به پیشنهاد فدراسیون یا انجمن مربوطه ، کمیته تصمیم گیری خواهد کرد .

