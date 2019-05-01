ایران با قدرت تولید فکر و ایمان برابر استکبار ایستادگی کرده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مصطفی پورمحمدی عصر چهارشنبه در گردهمایی بزرگ ائمه جمعه، علما، روحانیون و طلاب استان گیلان که در مصلای امام خمینی (ره) رشت برگزار شد با بیان اینکه آمریکا به ظاهر با همه ابزار خود وارد جنگ با ایران شده است، اظهار کرد: آمریکا قادر به تحمل جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک جریان تأثیرگذار و توانمند که آهسته و با قدرت از تمام مرزها عبور کرده و در مقابل استکبار ایستاده است، نیست.

وی ادامه داد: صهیونیست و استکبار با زرق و برق علم و فناوری و در اختیار داشتن بخش عظیمی از قدرت نظامی، سیاسی و اقتصادی که جهان را محصور خود کرده است، نظام انقلاب اسلامی را به عنوان جریانی مخالف نمی‌پذیرد.

حجت الاسلام پورمحمدی با اشاره به قدرت ابزار نرم و تکنولوژی غرب، گفت: ایران با قدرت تولید فکر، تصمیم‌گیری و ایمان توانسته در مقابل قدرت استکبار ایستادگی کرده و در تمام عرصه‌ها توسعه یابد.

وی به دستاوردهای ایران بر اساس آمار سازمان‌های بین الملل نیز اشاره و بیان کرد: بر اساس این آمار جمهوری اسلامی ایران در طول ۳۰ سال گذشته موفق ترین کشور در سرعت رشد توسعه اعم از آموزش، بهداشت، سلامت بوده و نخستین کشوری است که در ۴۰ سال اخیر یک سوم فقر شدید خود را کاهش داده است.

امید و نگاه خوشبینانه کلید حل مشکلات

دبیر عالی جامعه روحانیت مبارز با اشاره به بیانیه گام دوم رهبر معظم انقلاب اسلامی، اظهار کرد: نخستین توصیه مقام معظم رهبری برای حل مشکلات و بازگشایی قفل‌ها، امید و نگاه خوشبینانه به آینده است.

حجت الاسلام پورمحمدی با بیان اینکه کلید امیدواری و خوشبینی در دست علما و روحانیون است، تاکید کرد: امیدواری یعنی قدرت نرم در سایه بسیج عمومی، خوش دلی، همدلی و انسجام که این قدرت در دست علما و روحانیون است.

وی با تاکید بر اینکه باید به دنبال تقویت انسجام، وحدت ملی و خوشبینی میان مردم باشیم، افزود: در حادثه سیل اخیر حدود ۷ هزار نفر از روحانیون و طلاب به مناطق سیل زده اعزام شدند و این حادثه با وجود سختی‌های غیرقابل انکار سبب تقویت بسیج مردمی، وفاق، خوشبینی و همدلی در میان ملت شد.

پورمحمدی با بیان اینکه شهید مرتضی مطهری پیشگام نظام سازی و تشکیلات سازی در جامعه روحانیت مبارز بود، ادامه داد: تشکل به نوعی پژواک صدا و سبب افزودن قدرت و کاهش ضعف می‌شود.