اسکناس 5 هزار تومانی به دست مردم نرسید

به گزارش خبرنگار مهر، اسکناس 5 هزار تومانی که قرار بود طبق اعلام قبلی بانک مرکزی از دیروز درشعبات بانک ها به مردم عرضه شود، به شعبات بانک ها نرسید و امروز نیز تنها برخی از شعبات بانک های دولتی نظیر بانک ملی آن هم به تعداد بسیار محدود این اسکناس را دریافت داشتند که به دلیل محدودیت تعداد آن قابل عرضه به مردم نیست.

هفته گذشته سید جلیل جلیلیان مدیرکل ریالی و نشر بانک مرکزی در گفتگو با خبرنگار مهر از آغاز عرضه 6 میلیون برگ اسکناس 5 هزار تومانی از 21 اسفند ماه به مردم در بازار خبرداده و گفته بود: تولید، چاپ و انتشار این اسکناس ها پس از عرضه 6 میلیون برگ به طور دائم ادامه خواهد داشت و همچون انتشار سایر اسکناس ها قطع نخواهد شد.

کارمند یکی از شعبات بانک های ملی در خیابان طالقانی به خبرنگار مهر که برای دریافت اسکناس به وی مراجعه کرده بود، گفت: امروز تنها یک بسته اسکناس 100 تایی 5 هزار تومانی به شعبه داده شده و هر یک از کارکنان بانک نیز فقط موفق به دریافت یک برگ از این اسکناس شدند.

وی ادامه داد: تعداد این اسکناس ها به میزانی نیست که بتوان به مردم عرضه کرد و اگر می خواهید این اسکناس را دریافت کنید شاید با مراجعه به بانک مرکزی در خیابات فردوسی بتوانید این اسکناس را دریافت نمایید.

کارمند یکی از شعبات بانک کشاورزی در یکی از نقاط مرکز شهر نیز با نشان دادن برگی از اسکناس های 5 هزار تومانی به خبرنگار مهر اظهارداشت: امروز تنها همین یک برگ برای رویت کارکنان شعبه به ما تحویل داده شده و اسکناس 5 هزار تومانی برای عرضه به مردم نداریم.

کارمند یکی از شعبات بانک پاسارگاد نیز با بیان این که هنوز هیچ اسکناسی به شعبه بانک پاسارگاد تحویل داده نشده است، گفت: ممکن است با مراجعه به شعبات بانک های دولتی بتوانید این اسکناس را دریافت نمایید و اگر موفق به دریافت آن نشدید بهتر است به بانک مرکزی مراجعه کنید.

وی ادامه داد: اگر اسکناس دو هزار تومانی بخواهید به هر میزان که مایل باشید در اختیار شما قرار می دهم.

کارمند یکی از شعبات بانک تجارت اظهارداشت: هیچ اسکناس 5 هزار تومانی به ما تحویل داده نشده و اگر هم باشد به قدری محدود است که به مراجعه کنندگان نخواهد رسید، زیرا تنها قرار است 6 میلیون برگ در میان شعبات بانک ها توزیع شود.

کارمند صندوق یکی از شعبات بانک سپه در خیابان سپهبد قرنی نیز به خبرنگار مهر گفت: هنوز اسکناس 5 هزار تومانی به دست ما نرسیده است.

رئیس یکی از شعبات بانک صادرات نیز با بیان این که هنوز اسکناس 5 هزار تومانی به شعبه ما تحویل داده نشده است، تصریح کرد: حتی در صورتی که اسکناس 5 هزار تومانی به شعبه ما تحویل داده شود، به طورحتم به قدری ناچیز خواهد بود که شاید تنها یک برگ به کارکنان شعبه برسد.

وی ادامه داد: با توجه به تعداد بالای شعبات بانک ها به خصوص در شهر تهران و تعداد محدود اسکناس های 5 هزار تومانی منتشر شده، این اسکناس ها به میزانی نخواهد بود که قابل عرضه به مردم باشد.

رئیس یکی از شعبات بانک اقتصاد نوین نیز گفت: شاید این اسکناس به خزانه داده شده باشد اما هنوز خبری از دریافت این اسکناس نیست و شاید تا چند روز آینده نیز این اسکناس به مردم عرضه نشود.