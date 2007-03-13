ناخدا میشل و گرداب عمیق ناآرامی ها در شیلی ؛ گزارش خبری مهر از یکسال حکمرانی اولین رئیس جمهور زن شیلی

به گزارش خبرگزاری مهر، دولت کنونی شیلی به ریاست جمهوری باچلت اکنون متهم به فساد و خویشاوند سالاری و سقوط منحنی رشد اقتصادی مواجه است و این رئیس جمهور 55 ساله به عنوان مسئول تمام اغتشاشات و آشوب ها که در پی اجرای یک سیستم جدید حمل ونقل عمومی در سانتیاگو به وجود آمد، شناخته شده است.

Michelle Bachelet

درحالی که نظرسنجی ها نشان از کاهش چشمگیر محبوبیت باچلت در بین مردم کشورش دارد؛ وی خود را برای آغاز سالی سخت و دوره دوم ریاست جمهوری خود در این کشور فقیر آمریکای لاتین آماده می کند.

"پاتریشیو ناویا" تحلیلگر سیاسی شیلی در دانشگاه نیویورک و دانشگاه دیئگو پورت لند در سانتیاگو در این باره می گوید : باچلت به عنوان یک ناخدای کشتی با امواج بلند و طغیان های بسیاری روبرو است.

وی افزود : اختلافات بسیاری که در بین اعضای کابینه دولت باچلت وجود دارد از بهره وری دولت از تمام ظرفیت خود جلوگیری می کند.

هنگامی که باچلت در 11مارس سال 2006 میلادی به عنوان اولین رئیس جمهوری زن شیلی انتخاب شد؛ بسیاری امیدوار بودند که نسیم جدیدی در فضای کشورشان وزیدن گیرد.

باچلت در اولین سخنرانی خود به عنوان رئیس جمهوری اظهار داشت : ما خواستار یک آینده شکوفا و کاملا صادقانه هستیم. من به شما قول می دهم و به شما می گویم که به آنچه که عقیده دارم و می گویم عمل خواهم کرد.

باوجود تمام مشکلات و آشوب های موجودی که دولت باچلت با آن روبرو است، اما آینده برای این رئیس جمهور سوسیالیست تاریک نیست. وی هنوز سه سال دیگر زمان برای ادامه فعالیت خود در اختیار دارد .

در هفته های اخیر دوران ریاست جمهوری، وی شاهد تظاهرات بسیار گسترده دانشجویان بود که پس از تلاش های بسیار برای مهار مشکلات دانشجویان که به بهتر کردن وضعیت تحصیلات در کشور مربوط می شد؛ ازسوی برخی دیپلمات ها به عنوان یک طرفدار سرمایه داری معرفی شد.

دولت باچلت ازسوی مخالفان به فساد متهم شد؛این مسئله پس از افشاگری هایی مربوط به یک سازمان دولتی در زمینه توسعه ورزش های سنتی مطرح شد. این سازمان که مسئول ارتقای ورزش های سنتی شیلی بود، متهم به صرف میلیون ها دلار در طرح های بی نتیجه شد که تحقیقات در این زمینه همچنان ادامه دارد.

به گزارش مهر، شخصیت میشل باچلت در شیلی در سال گذشته سبب شده بود که محبوبیت وی در سطح قابل توجهی باقی بماند، اما در ماه های اخیر محبوبیت وی بشدت کاهش یافته است.

تغییرگسترده سیستم حمل ونقل عمومی در سانتیاگو که در ماه فوریه آغاز شد، موفقیت آمیز نبود و همین امر دولت را به باد انتقاد مخالفان گرفت.

براساس آخرین نظرسنجی های صورت گرفته در شیلی، میزان محبوبیت باچلت از حدود 65 درصد در سال گذشته به 47درصد رسیده که این اختلاف فاحش برای دولت شیلی بسیار گران تمام می شود.

"آرشیبالدو اونوین" مهندس 82 ساله در سانتیاگو می گوید : باچلت فرد و شخصیت بسیار خوبی دارد، اما دولت وی خوب و شایسته نیست. متاسفانه هنگامی که فردی شخصیت خوبی دارد نشانگر این نیست که وی می تواند رهبر خوبی هم باشد.

این درحالی است که مرگ "پینوشه" در دسامبر گذشته نیز کمکی به وضعیت باچلت و بهبود یافتن فعالیت دولت وی نکرد. ائتلاف موجود در کابینه دولت که از چهار حزب مهم کشور تشکیل شده است؛ مخالف جدی دیکتاتور سابق پینوشه بودند و اکنون که وی دیگر در این جهان حضور ندارد؛ برخی ها می گویند دیگر حضور باچلت لزومی ندارد.

به گزارش مهر، تنها نباید نکات منفی دولت شیلی را در یک سال گذشته برشمرد، بلکه دولت باچلت اقدامات مثبتی نیز برای مردم و کشور خود انجام داده است.

بیکاری در طی هشت سال گذشته به پایین ترین سطح خود رسیده، تورم بسیار کم شده و اکنون دولت بر اصلاح سیستم بازنشستگی تاکید دارد. باچلت در سخنرانی هفته گذشته خود تاکید کرد : ارزیابی من از سال گذشته مثبت است. من عقیده دارم که ما توانستیم چیزهای بزرگی را در زمینه های مختلف تحقق بخشیم و به راه خود نیز ادامه خواهیم داد.

ما خواستار یک آینده شکوفا و کاملا صادقانه هستیم. من به شما قول می دهم و به شما می گویم که به آنچه که عقیده دارم و می گویم عمل خواهم کرد.

با وجود تمام مشکلات و آشوب های موجودی که دولت باچلت با آن روبرو است، اما آینده برای این رئیس جمهور سوسیالیست تاریک نیست. وی هنوز سه سال دیگر زمان برای ادامه فعالیت خود در اختیار دارد و مخالفان به نظر می رسد که در حال حاضر کار خاصی ندارند.

جالب است بدانیم که خانم میشل باچلت در انتخابات سال گذشته ریاست جمهوری، با کسب 49/53 درصد از آراء در برابر رقیب میلیاردر خود "سباستین پینه را" که موفق به کسب 5/49 درصد از آراء شد؛ به عنوان اولین رئیس جمهوری زن شیلی برگزیده شد.

باچلت در روزهای اول ریاست جمهوری خود وعده داد که دروازه های ورود سرمایه گذاران خارجی به شیلی را بگشاید و با امضای یک قرارداد آزاد تجاری که اجازه می دهد رشد اقتصادی کشور شش درصد در سال افزایش داشته باشد و میزان بیکاری نیز به میزان هشت درصد کاهش یابد، به اقتصاد کشور کمک کند.

میشل؛ دختر یک ژنرال نیروی هوایی شیلی است که در زمان حکومت پینوشه در زیر شکنجه جان خود را از دست داد، زیرا وی به "سالوادور آلنده" (Salvador Allende) وفادار بود. میشل نیز در سال 1975 میلادی به همراه مادرش شکنجه شد. این دو پس از آزادی در ابتدا به استرالیا و سپس به آلمان شرقی رفتند. در آنجا میشل تحصیلات خود را در رشته پزشکی ادامه داد. وی در سال 1979 میلادی به شیلی بازگشت و توانست دکترای خود را در رشته جراحی دریافت کند، اما به دلایل سیاسی از کار در سیستم عمومی خودداری ورزید.

میشل باید منتظر بازگشت دموکراسی در شیلی می شد. وی در سال 1999 میلادی به عنوان عضو کمیسیون ملی ایدز و مشاور سازمان بهداشت جهانی مشغول به کار شد. وی پس از سال ها کار و تلاش در سال 2002 میلادی ازسوی "ریکاردو لاگوس" (Ricardo Lagos) به عنوان وزیر دفاع برگزیده شد. وی اولین زنی بود که در آمریکای لاتین توانست به چنین پست و مقامی برسد

خانم میشل باچلت گفته بود: "من یک زن و یک سوسیالیست هستم."