همزمان با تحول طبیعت معنویت نیز باید مورد توجه قرار گیرد

حمید سبزواری شاعر ، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: برتری انسان نسبت به موجودات دیگر، دانش، هوشمندی و بیان آنچه که می اندیشد است، توجه به معنویت نیز انسان را به مقام اصلی خود رسانده و خط تمایز مشخصی میان انسان و سایر مخلوقات جهان رسم می کند.

وی افزود: انسان بدون معنویت تنها موجودی دوپا از جنس حیوانات است. با نگاهی به دنیای فعلی متوجه می شویم افرادی که از میدان معنویت دور بوده و از این نعمت الهی بی بهره هستند چه به سر بشریت آورده اند. جدا از آنکه خود به علت دوری از معنویت زحمات بسیاری متحمل می شوند، نمی توانند نسبت به همنوعان خود رفتاری اخلاقی درپیش بگیرند.

وی علت آشفتگیهای جهان معاصر را دور افتادن از معنویت دانست و گفت: معنویت دربرگیرنده خداشناسی، انسان دوستی، عدم تجاوز به حقوق دیگران، قناعت و رویکردهای اخلاقی است و انسان معنوی دارای چنین ویژگی ها و خصیصه هایی است.

سبزواری گفت: با نو شدن سال، افرادی که در میدان معنویت از سایرین عقب مانده اند، باید با تحول طبیعیت در رویکردهای خود نسبت به معنویت نیز تجدید نظر کنند.

حمید سبزواری ابراز امیدواری کرد که در سال نو معنویت جایگاه حقیقی خود را میان مردم به دست آورده و آشفتگی های دنیا حل شده، انسان دوستی گسترش یابد، فداکاری در راه بقای معنویت نهادی شده و مردم را به معنویت دعوت کنیم، چرا که این شیوه پیامبر گرامی و تمام انبیا و اولیا خداوند مردم جهان را به آن دعوت کرده اند.

وی همچنین تصریح کرد که در سال جدید می توان برای همه مردم برخورداری از معنویت، اخلاق حسنه و نوعدوستی آرزو کرد.