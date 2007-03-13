مجموعه لوح فشرده چند رسانه ای پیامبر اعظم تهیه شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد خبری بزرگداشت سال پیامبر اعظم (ص) محتوای لوح فشرده پیامبر اعظم با نظارت گروهی از کارشناسان علوم دینی، کمیته های اجرایی و پشتیبانی، علمی و پژوهشی ستاد بزرگداشت پیامبر اعظم گردآوری و طراحی شده است .

زندگینامه پیامبر اعظم در قالب انیمیشن های دو بعدی و سه بعدی ، فیلم ، گفتار، افکتهای صوتی و تصویری با فهرست موضوعی به تفکیک مراحل مختلف زندگی ایشان از قبل ازتولد تا رحلت ، اخلاق نبی مکرم اسلام ، در پرتو کلام نبی ، داستان های پیامبر اعظم ، گذرگاه تاریخ شامل گذری تاریخی بر خاستگاه مقدس اسلام مکه و مدینه ، از جمله بخشهای این لوح هستند .

همگام با نبی اکرم، پیامبر اعظم از نگاهی دیگر شامل گزیده ای از کلام ائمه اطهار، امام خمینی (ره ) رهبر معظم انقلاب و اشاراتی نیز از تورات و انجیل درباره بشارت ظهور خاتم الانبیاء، نغمه های آسمانی ، استن حنانه شامل روایتی از جلوه عشق ناب محمدی در ذرات عالم و پیر تاریخ شامل مسابقه درباره زندگی و سیره نبوی دیگر عناوین بخش های مختلف محتوای لوح فشرده پیامبر اعظم را تشکیل می دهند .