لبنان دیگر در پرتگاه جنگ طایفه ای قرار ندارد / واشنگتن فتنه انگیزی در لبنان را پس از شکست در عراق در دستور کار خود قرار داده است

دکتر"ناصر قندیل" رئیس مرکز پژوهش های عربی وبین المللی بیروت در گفتگوی اختصاصی با گروه بین الملل خبرگزاری مهر تاکید کرد : دولت آمریکا در جهت هدف مذکور همواره تلاش می کند تا از شکل گیری هر نوع سازش وحل وفصلی سیاسی در صحنه لبنان جلوگیری کند.

این تحلیلگر لبنانی ابراز عقیده کرد : آمریکا با متشنج نگه داشتن جو سیاسی واجتماعی لبنان سعی دارد زمینه قدرت گرفتن فتنه را در آن فراهم کنند، زیرا آمریکایی ها فتنه انگیزی را نقطه محوری استراتژی جدید خود در لبنان بعد از شکست راهبرد نظامی چه در دخالت مستقیم خود در عراق وچه از راه غیر مستقیم واز طریق نیروی احتیاطی آمریکا در منطقه یعنی ارتش اسرائیل، در دستور کار قرار داده اند.

قندیل در ادامه گفتگو با مهر تاکید کرد : آمریکا برای به شکست کشاندن توافق ایران و عربستان که البته با موافقت وهمراهی سوریه انجام گرفت، از هیچ تلاش و اقدامی فروگذار نمی کند و ما در داخل لبنان کاملا این مسئله را از طریق عملکرد گروهها وطیف هایی که به شکلی حامی سیاست های آمریکا در این کشور محسوب می شوند،مشاهده می کنیم.

رئیس مرکز پژوهش های عربی وبین المللی بیروت در پاسخ به سوال خبرنگار مهر درباره ارزیابی خود از وضعیت حاکم بر لبنان وشرایط موجود این کشور ومنطقه گفت : اگر بخواهیم درباره مسائل داخلی لبنان سخن بگوییم؛ باید گفت که نشانه ای از خوش بینی حداقل در کوتاه مدت نمی توان برای آن یافت ودستیابی به توافق بین طیف های مختلف لبنانی همچنان دور از دسترس است.

وی افزود: اما اگر بخواهیم به شکل کلی تر به مسائل نگاه کنیم؛ می توان گفت که زمان سلطه گری آمریکا بر منطقه به پایان رسیده است و دوره سلطه جویی آمریکا آخرین لحظات خود را در منطقه عربی واسلامی پشت سر می گذارد؛ از این رو ما در لبنان هم در این چارچوب به آینده خوشبین هستیم ومنطقه به تدریج به سوی حل وفصل بحران های خود به شکل بومی پیش

می رود که راه حل های مشکلاتش را نیز از درون خویش خارج می کند.

این کارشناس امور استراتژیک خاطر نشان کرد: ما اکنون در لبنان در یک دوره میانه بین زمان حضور گسترده قدرت های بزرگ وتمرکز معادلات قدرت وخروج کامل آنها به سر می بریم ؛ از این رو شاهد طوفان تبلیغاتی شدید این قدرتها در این دوره به دلیل تلاشهای آنها برای انکار شکستشان هستیم.

ناصر قندیل درباره پیش بینی خود از روند وضعیت در لبنان هم به مهر گفت : آنچه که می توان گفت؛ این است که لبنان دیگر در لبه پرتگاه جنگ طایفه ای قرار ندارد وقدرت های هوادار ورود به جنگ طایفه ای دیگر از آن شانس کافی برای موفقیت طرح های خود برخوردار نیستند.

وی افزود: پیشتر، این نگرانی وجود داشت که صحنه لبنان به سوی درگیری سنی ـ شیعه برود، اما اکنون تمام رهبران سنی وشیعی در کشور با وجود شکاف مواضع سیاسی میان خود ونوع نگاه به بحران سیاسی لبنان، درباره ضرورت جلوگیری از بروز چنین فتنه ای با یکدیگر توافق نظر دارند.

این تحلیلگر لبنانی خاطر نشان کرد : در کنار آن نباید از نقشی که قدرت های تاثیر گذار منطقه ای یعنی ایران، سوریه وعربستان در حل وفصل این تشنج به آسانی گذشت، زیرا به هر شکل این سه کشور در صورت ورود لبنان به جنگی مذهبی یا طایفه ای به طور حتم زیان های قابل توجهی را متحمل خواهد شد.

این کارشناس در پایان ابراز عقیده کرد : با این وجود با توجه به حضور دو بلندگوی بزرگ فتنه انگیزی در لبنان یعنی جعجع وجنبلاط، نمی توان هرگز این اطمینان را داشت که فتنه در لبنان به طور کامل از بین رفته باشد.