1814 مصوبه پرونده هیات دولت در سال 85

به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین الهام سخنگوی دولت پیش از ظهر امروز در آغاز نشست هفتگی با خبرنگاران رسانه های جمعی، با تقدیر و تشکر از خبرنگارانی که هیات دولت را در سفرهای استانی همراهی می کنند، گفت: سفرهای دولت سفرهای ویژه و فوق العاده ای است و با تلاش خبرنگاران، نتایج این سفرها به خوبی به اطلاع مردم می رسد.

وی افزود: در سال گذشته رئیس جمهور 13 سفر استانی، 18 سفرخارجی و 152 مقالات خارجی در داخل کشور داشته است و از این جهت فضای فعالی چه از نظر داخلی و چه دیپلماتیک وجود داشته و دولت به هر دو جهت به صورت ویژه و فوق العاده توجه داشته است.

الهام حجم مصوبات هیات دولت در سال 85 را 1814 مصوبه خواند و گفت: اگر مصوبات شوراهای عالی که به ریاست رئیس جمهور تشکیل می شود را اضافه کنیم بالغ 3640 تصمیم و مصوبه در سال جاری گرفته شده است.

وی افزود: در سال 85 سخنگوی دولت 44 مصاحبه هفتگی با قریب به 750 سئوال ، 160 مصاحبه کوتاه و جلسات خبری با رسانه های مختلف انجام داده است.

سخنگوی دولت در ادامه سخنان خود مصوبات هیات دولت را بدین شرح تشریح کرد.

- اختصاص 26 میلیارد تومان به سازمان آموزش فنی و حرفه ای در جهت امر اشتغال و ایجاد بنگاههای کوچک زود بازده خبر داد و دیگر مصوبات را به شرح زیر تشریح کرد.

- اختصاص 22 میلیارد تومان برای تقویت مباحث امنیت ملی و انسداد مرزهای کشور با اولویت شرق کشور

- اختصاص 90 میلیارد تومان برای اتمام پروژه های راه و راه آهن کشور

- اختصاص 90 میلیارد تومان در جهت تکمیل شبکه های آبیاری برخی سدهای کشور

- اختصاص 26 میلیارد تومان به سازمان صدا و سیما

- اختصاص 5 میلیارد تومان به امور دینی و مساجد و نمازهای جمعه

- اختصاص 4 هزار و 400 میلیارد تومان جهت عمران و آبادانی روستاها

- اختصاص 117 میلیارد تومان جهت تهیه و توسعه ناوگان حمل و نقل درون شهری در جهت خرید 6 هزار و 500 دستگاه اتوبوس جدید

- اختصاص 28 میلیارد تومان جهت پرداخت به بخشی از یارانه سود تسهیلات بانکی برای خرید خودروهای جمعی

- اختصاص 134 میلیارد تومان در جهت تهیه و توسعه ناوگان مترو

- اختصاص 15 میلیارد تومان جهت احداث بیمارستان 504 تختخوابی سنندج

- اختصاص 20 میلیارد تومان جهت آب شرب شهرستان مشهد

- اختصاص 15 میلیارد تومان جهت یارانه دارو

- اختصاص یک میلیارد تومان 350 میلیون تومان جهت تجهیز آزمایشگاههای تحقیقاتی کشور

- اختصاص 36 میلیارد تومان جهت تکمیل بیمارستانهای نیمه تمام کشور

- تصویب 2 هزار و 600 هکتار افزایش محدوده ویژه اقتصادی پتروشیمی

- تصویب تعیین چارچوب های استفاده از اتومبیل های دولتی

- تصویب معافیت گمرکی کالاهای وارداتی از بندر امام خمینی

- تصویب عضویت سرپرستی کمیته امداد و رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در شورای عالی سلامت

- موافقت با اساسنامه استانداردسازی اکو

- تصویب نام آزادراه غرب اصفهان به نام شهید کاظمی