غیبت 100 هزار متقاضی آزمون کارشناسی ارشد در جلسه آزمون / استقبال 96 درصدی داوطلبان از تسهیلات اینترنتی

دکتر ابراهیم خدایی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: تعداد 530 هزار و 722 متقاضی در آزمون کارشناسی ارشد سال 1386 اقدام به ثبت نام کردند که 45 هزار و 536 نفر متقاضی شرکت در رشته دوم نیز بودند.

وی ادامه داد: بر اساس آمار سازمان سنجش از این تعداد 430 هزار و 142 نفر در جلسه آزمون حاضر و تعداد 100هزار و 630 نفر غایب بودند.

معاون فنی و آماری سازمان سنجش گفت: همچنین بر اساس نظرسنجی سازمان سنجش 96 درصد از حاضرین در جلسه آزمون از تسهیلات اینترنتی که سازمان سنجش برای این آزمون ایجاد کرده بود، اظهار رضایت کرده اند.

به گزارش مهر، آزمون دوره های تحصیلات تکمیلی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته داخل در 129 کد رشته و همچنین اولین مرحله دوازدهمین المپیاد دانشجویی در 16 کد رشته در روزهای 9، 10، 11 و 12 اسفند ماه در 38 شهرستان برگزار شد.

سازمان سنجش پس از تصحیح پاسخنامه ها برای کلیه داوطلبان، کارنامه صادر می کند. نتیجه اولیه آزمون نیز از طریق سایت سازمان سنجش در روزهای 14، 15 یا 16 اردیبهشت ماه منتشر می شود.