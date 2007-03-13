به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز و در ادامه بررسی بخش های هزینه ای لایحه 86 کل کشور، در بندهای الحاقی تبصره 14 تصویب کردند 60 درصد درآمد حاصله فروش نوشابه های گازدار قندی تا مبلغ 500 میلیارد ریال از ردیف قسمت چهارم این قانون در اختیار وزارت بهداشت قرار گیرد تا به منظور پیشگیری ، آموزش ، تغییر زندگی و غربالگری بیماران دیابتی و بیماران قبلی و عروقی و کمک به هزینه درمان بیماران بی بضاعت مبتلا به دیابت و کمک به انجمن های غیر دولتی ذیربط هزینه شود.

همچنین بر اساس بند الحاقی 2 سازمان بیمه خدمات درمانی مکلف شد در سال 1386 تمامی اعتبارات ردیف های مربوط به بیمه درمان راصرفا به پرداخت سهم سازمان در درمان بیمه شدگان اختصاص دهد.

سازمان های بیمه گر خدمات درمانی موظفند 80 درصد صورتحساب های ارسالی از سوی بیمارستانهای طرف قرارداد را قبل از رسیدگی حداکثر ظرف دو هفته به عنوان علی الحساب و بقیه مطالبات موسسات و مراکز بهداشتی، درمانی را حداکثر تا سه ماه پس از تحویل اسناد مربوطه به نماینده رسمی سازمان مزبور پرداخت نماید. در صورت عدم اجراء حکم این بند سازمانهای بیمه گر موظف به تامین ضرر و زیان حاصله می باشند. آیین نامه اجرایی این بند توسط وزارت رفاه و تامین اجتماعی با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه و تا آخر فروردین ماه 1386 به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

همچنین بر اساس بند الحاقی 3 به منظور ایجاد آمادگی بیشتر و حفظ توان مقابله در برابر حوادث و سوانح غیر مترقبه، دولت مکلف شد 15 درصد از اعتبارات پیش بینی شده در ماده 10 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت را برای مقابله با حوادث و سوانح در اختیار جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران قرار دهد تا صرف انجام وظایف مذکور در قانون اساسنامه آن جمعیت شود.

همچنین بر اساس مصوبه مجلس بند الحاقی 4 بیمه شدگانی که قبل از 14/7/80 برابر ضوابط قانون تامین اجتماعی خود را از طریق عقد قرارداد به صورت اختیاری و یا حرف و مشاغل آزاد بیمه نموده اند و در تاریخ تصویب این قانون دارای حداقل 10 سال سابقه پرداخت حق بیمه و حداقل سن 60 سال برای مردان و 55 سال برای زنان می باشند از جزء "3" بند "ب" قانون اصلاح تبصره (2) الحاقی ماده (76) قانون اصلاح مواد (72) و (77) و تبصره ماده (76) قانون تامین اجتماعی مصوب 1354 و الحاق دو تبصره به ماده (76) مصوب 1371 مستثنی بوده و می توانند درخواست بازنشستگی نمایند. وزارت رفاه مکلف است بار مالی ناشی از این قانون را تامین و به سازمان تامین اجتماعی پرداخت نمایند.

بر اساس بند الحاقی 7 سازمان تامین اجتماعی موظف شد به کسانی که بیش از 10 سال حق بیمه پرداخت نموده و به سن 60 سال رسیده اند متناسب با سنوات پرداخت حق بیمه حقوق بازنشستگی پرداخت نماید. افرادی که کمتر از 10 سال حق بیمه پرداخت نموده اند و امکان بازنشستگی آنها وجود ندارد، می تواند کل حق بیمه پرداخت شده خود را بابت بازنشستگی متناسب با افزایش نرخ تورم رسمی کشور استرداد نمایند.

همچنین بر اساس بند الحاقی 8 کارفرمایان واحدهای صنفی با پرداخت حق بیمه می توانند در واحدهای خود بیمه شوند.

بر اساس بند الحاقی 9 والدین فرزندان و نوادگان شاغل و بازنشسته و همچنین خواهر (به شرط نداشتن شوهر) و برادر (در صورت کمتر از 20 سال و در صورت تحصیل تا 25 سال آنان چنانچه مشمول هیچ یک از بیمه های خدمات درمانی نباشند، در صورت تقاضا، دستگاه مربوطه موظف شد آنان را تحت پوشش بیمه خدمات درمانی شاغل یا بازنشسته ذیربط قرار دهد و همچنین به شرط عدم برخورداری از حقوق یا دستمزد مشمول برخورداری از حقوق وظیفه یا مستمری آنان قرار گیرند.