انتقاد شدید علامه فضل الله از سیاستهای سلطه جویانه آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه السفیر لبنان،"علامه سید محمد حسین فضل الله" روز یکشنبه درسخنانی که دردمشق ایراد کرد، گفت : استکبار جهانی به رهبری آمریکا هرچند که از آزادی سخن می گوید، اما معنای آن را نمی فهمد.

روحانی برجسته شیعه در لبنان خاطرنشان کرد: استکبار جهانی هیچ ارزشی برای حقوق بشرقائل نیست؛ هرچند که این موضوع را نیز( دائما) مطرح می کند (و مدعی آن است).

سید محمد حسین فضل الله تاکید کرد : آمریکا همه جهان را مصادره می کند و با ذهنیت مستبد امپراتوری خود سخن می گوید و در تلاش است برهمه جهان سیطره یابد تا به این ترتیب براتحادیه اروپا که درحاشیه سیاست های آمریکا حرکت می کند، فشار بیاورد.

علامه فضل الله این سخنان را روزگذشته دردمشق به هنگام افتتاح مسجد المصطفی در محله زینبیه در اطراف دمشق ایراد کرد.

وی درادامه سخنان خود تاکید کرد: آمریکا از طریق دسیسه های صهیونیستی برای از بین بردن مقاومت لبنان دراین کشورفتنه انگیزی می کند تا از این صحنه( تحولات جاری درلبنان) به عنوان اهرم فشاری علیه ایران، سوریه و مقاومت لبنان وفلسطین استفاده کند.

علامه فضل الله تصریح کرد:" آمریکایی ها نتوانستند مقاومت را با قدرت نظامی ازبین ببرند؛ بنابراین برای ایجاد فتنه طایفه ای تلاش می کنند تا بین لبنانی ها حساسیت ها و مشکلاتی را ایجاد کنند و همچنین شاهد این هستیم که آنان در تلاش هستند تا پایگاه های قدرت را دراطراف ما( لبنان) یعنی ایران، سوریه ، افغانستان و سودان و حتی سومالی تحت فشار قرار دهند".

