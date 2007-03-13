عصر شعر " مهر خاتم " برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد خبری نمایشگاه پیامبر اعظم (ص)، این شب شعر با حضور شاعرانی همچون علیرضا قزوه ، علی موسوی گرمارودی ، عبدالجبار کاکایی ، اکبر بهداروند ، اسماعیل امینی ، عباس براتی پور و ... برپا می شود .

در این برنامه که با سخنرانی موسوی گرمارودی در خصوص سال پیامبر (ص) آغاز می شود ، شاعران ، اشعار و مدایح خود را در وصف و ثنای نبی مکرم اسلام (ص) قرائت می کنند .

عصر شعر مهرخاتم از ساعت 15 تا 18 روز 24 اسفند در سالن آمفی تئاتر مرکز آفرینش های هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان واقع در خیابان حجاب برگزار می شود .