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۲۲ اسفند ۱۳۸۵، ۱۱:۵۵

عصر شعر " مهر خاتم " برگزار می شود

عصر شعر " مهر خاتم " روز پنجشنبه 24 اسفند در نمایشگاه پیامبر اعظم(ص) برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد خبری نمایشگاه پیامبر اعظم (ص)، این شب شعر با حضور شاعرانی همچون علیرضا قزوه ، علی موسوی گرمارودی ، عبدالجبار کاکایی ، اکبر بهداروند ، اسماعیل امینی ، عباس براتی پور و ... برپا می شود .

در این برنامه که با سخنرانی موسوی گرمارودی در خصوص سال پیامبر (ص) آغاز می شود ، شاعران ، اشعار و مدایح خود را در وصف و ثنای نبی مکرم اسلام (ص) قرائت می کنند .

عصر شعر مهرخاتم از ساعت 15 تا 18 روز 24 اسفند در سالن آمفی تئاتر مرکز آفرینش های هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان واقع در خیابان حجاب برگزار می شود .

 

کد مطلب 460613

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