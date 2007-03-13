بیمارستانهای کرج در آماده باش کامل به سر می برند

کبری جودکی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: از ابتدای اسفند ماه ، آمادگی های لازم به مرور در بیمارستانهای کرج ایجاد شده است تا برای ارائه خدمات مطلوب در چهارشنبه آخرسال و ایام نوروز آماده باشند.

مدیر شبکه بهداشت و درمان کرج افزود: در 7 بیمارستان دولتی کرج تجهیزات پزشکی افزایش یافته و در هر کدام بخش های جدیدی به منظور ارائه خدمات پزشکی به جامعه راه اندازی شده که در کاهش اعزام بیماران به تهران بسیار مفید بوده است به نحوی که هم اکنون هفته ای یک اعزام به تهران داریم.

جودکی خاطرنشان کرد: اورژانس کرج نیز با هماهنگی کامل با آتش نشانی به ویژه از امشب تا سه شنبه پایان سال در آمادگی کامل است تا به آسیب دیدگان حوادث ناشی از چهارشنبه سوری امداد رسانی کند.

وی یادآور شد: اغلب آسیب دیدگان سوختگی در این ایام به بیمارستانهای شهید مدنی و شهید رجایی آورده می شوند به همین دلیل در این بیمارستانها آمادگی بیشتری برای ارائه خدمات وجود دارد.

جودکی تاکید کرد: تیم های مستقر در این بیمارستانها در خصوص موارد سوختگی توجیه هستند و در صورت نیاز امکانات اعزام بیمار به تهران وجود دارد و تنها همراهان بیمار باید در حفظ نظم و آرامش محیط به مجموعه های پزشکی کمک کنند تا کار با سرعت و دقت بیشتری پیش رود.

مدیر شبکه بهداشت و درمان کرج یادآور شد: در ایام نوروز نیز بیمارستانها با کشیک متخصص فعال هستند و جای هیچ گونه نگرانی برای ارائه خدمات درمانی در کرج وجود ندارد.