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۲۲ اسفند ۱۳۸۵، ۱۱:۵۵

کتاب "جغرافیای جهان اسلام" منتشر شد

کتاب "جغرافیای جهان اسلام " از سوی مرکز انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره ) در 480 صفحه منتشر شد .

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مؤسسه آموزش و پژوهشی امام خمینی (ره ) این اثر که با تلاش غلامرضا گلی زواره تدوین و تنظیم گردیده ، پژوهشی در قلمرو جغرافیای جهان است که در آن کشورهای با اکثریت مسلمان و همچنین نواحی مسلمان نشین مورد بررسی قرار گرفته است .

طلوع و گسترش اسلام در جهان ، فرهنگ و تمدن مسلمانان جهان ، تاریخ تجزیه جهان اسلام و پیدایش کشورهای اسلامی و ویژگی جغرافیایی جهان اسلام ، بخش هایی از این کتاب 16 فصلی است .

کتاب "جغرافیای جهان اسلام " در قطع وزیری با 480 صفحه به چاپ رسیده است .

کد مطلب 460627

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