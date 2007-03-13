کتاب "جغرافیای جهان اسلام" منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مؤسسه آموزش و پژوهشی امام خمینی (ره ) این اثر که با تلاش غلامرضا گلی زواره تدوین و تنظیم گردیده ، پژوهشی در قلمرو جغرافیای جهان است که در آن کشورهای با اکثریت مسلمان و همچنین نواحی مسلمان نشین مورد بررسی قرار گرفته است .

طلوع و گسترش اسلام در جهان ، فرهنگ و تمدن مسلمانان جهان ، تاریخ تجزیه جهان اسلام و پیدایش کشورهای اسلامی و ویژگی جغرافیایی جهان اسلام ، بخش هایی از این کتاب 16 فصلی است .

کتاب "جغرافیای جهان اسلام " در قطع وزیری با 480 صفحه به چاپ رسیده است .